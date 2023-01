Pablo Rodríguez Calzado propúnxose escribir la poesía que-y gusta lleer y ente los sos preferíos tán Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico García Lorca. Esti postreru ye'l que-y sirvió d'inspiración pa la so última obra, «Romancero asturiano», con un títulu que fai pensar nuna de les creaciones más famoses y conocíes del poeta granadín, l'universal «Romancero gitano» (1928).

«Mesmo que Lorca cola so tierra, yo afitéme nel imaxinariu asturianu, la mitoloxía, la minería, el verde, el vientu, la revolución del 34... Un amiestu de too un poco», esplica l'autor, de 32 años y natural de Piedrasblancas (Castrillón).

«Romancero asturiano» (editáu por Camelot) ye'l so segundu poemariu. El primeru foi unu de sonetos, «Madrid, color y olores», frutu de la so estancia na capital d'España. Tamién participó na antoloxía «Consecuencias», con composiciones a base d'octaves reales.

Porque ye la estructura poética en base a la métrica, quiciabes non lo más contemporaneo, lo qu'atrai a Pablo Rodríguez Calzado. Esti gustu aportó agora a los romances –versos octosílabos, de rima asonante–, que nel casu de los asturianos son 17 (los de Lorca son 18) escritos n'español, más otru axuntáu : «Una miniversión del estribillu del himnu d'Asturies, nesti casu n'asturianu. L'únicu escritu en llingua asturiana».

A Lorca recurrió como fonte d'inspiración porque lu considera «un referente global, de lo meyor mesmo en conteníu como nel usu de la metáfora. Un gran creador artísticu». Al igual que'l poeta andaluz, Rodríguez Calzado inspírase en so tierra, no que tien alredor, pa crear los sos versos: «Él de dalgún xeitu reivindica les clases populares, non de forma esplícita. Yo tamién reivindico Asturies, la so xente , acontecimientos históricos, como la revolución del 34. La mitoloxía, el paisaxe, el tiempu tamién m'inspiren como a él».

Lleva 15 años dedicáu a la lliteratura esti escritor y poeta castrillonense. «Profesionalmente considérome eso, escritor y poeta. Pero si mira l'aspeutu económicu, entós nun lo soi, non. Trabayo na hostelería porque hai que vivir de daqué. Pero nunca voi dexar la lliteratura», sostien.

«Romancero asturiano» yá se presentara y ta a la vienta nes llibreríes asturianes. Dempués de les fiestes cuenta presentase n'Uviéu.