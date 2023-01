L'abellugu d'alta montaña de Brañagallones, en Casu, lleva años aguardando l'arreglu de la so cubierta, mui estropiada. Amás, el complexu acarreta graves problemes derivaos de la so alimentación enerxética obsoleta, con xeneradores de gasoil. A la espera de que se materialice la inversión de 200.000 euros recoyida nos Presupuestos autonómicos del añu que vien, l'abellugu pieslló pa esta temporada. Va quedar clausuráu, siquier, hasta Selmana Santa, anque va depender too n'últimu términu de los plazos venceyaos a la citada obra pendiente.

L'abellugu de Brañagallones ye de titularidá autonómica, pero ta xestionáu pola Federación de Montañismu del Principáu. Los defectos qu'acarreta l'inmueble dende va años van tenelu pieslláu por segundu iviernu consecutivu : «Fíxose una igua provisional por que'l teyáu aguante la temporada de nevaes, pero la estructura precisa ser sustituyida lo enantes posible», señala Juan Rionda, presidente de la federación. Mentanto la inversión recoyida nos Presupuestos se concreta nun proyectu, los responsables del equipamientu optaron pol pragmatismu. «Énte la escasa llegada de visitantes y l'estáu de la instalación tomemos la decisión de cerrar hasta Selmana Santa», apunta'l guarda de la instalación, José Manuel Prado. La decisión de clausurar temporalmente l'abellugu, asitiáu a 1.240 metros d'altitú, enmárcase dientro d'una montonera de problemes qu'anicien del estáu de la cubierta, pero qu'incorporen otres dificultaes: «Nun podemos consentir el siguir consumiendo 24 llitros al día de gasoil teniendo en cuenta la poca afluencia por estes feches», remarca Prado. Sobre l'estáu del teyáu, la bona meteoroloxía evitó problemes mayores a lo llargo de la seronda . «Pel momento aguanta, pero en cuando tengamos una bona nevada va haber filtraciones. Amás, el vientu ta aumentando los daños». El presupuestu autonómicu tien asignaos 200.000 euros pa la meyora enerxética del refuxu. La Federación de Montaña confía en que les obres puedan entamar en primavera pa salvar na midida de lo posible la temporada de branu. Trátase d'una actuación que yá tendría de tar executada va más d'un añu. Y ye que los trabayos llegaron a tar axudicaos ya inclusive entamaron. Foi na seronda de 2021. La obra empezó en payares, pero la llegada d'una envernada fixo imposible continuala. Al dexase les obres a medies, produciéronse filtraciones nel interior del refuxu. La situación acabó faciéndose insostenible y, finalmente, les instalaciones trancaron un poco más de trés meses, daqué que se repite agora otra vuelta. El mugor «Los mugores yá xeneraron problemes de deterioru nel interior. L'iviernu pasáu foi caóticu y nun podemos siguir asina. Tienen d'gualo d'una vegada pa solucionar el tema de les goteres y d'esos mugores», argumenta Prado, que s'ocupa de la esplotación de les instalaciones. L'oxetivu de les obres pospuestes ye un arreglu integral del sistema de teyáu, impermeabilización y estructura soporte (rastreles) incluyíos, mesmo que ventilaciones, chimenees y ventanes oscilobatientes tipu «velux» que tan en mal estáu, tal que señalara la mesma conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu, Berta Piñán. Na actuación prevista pal añu qu'entra tou indica que se va incluyir la instalación d'un sistema de paneles solares.