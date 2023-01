Reñones "in vitro" pa poder dar marcha atrás nel tiempu. Con 26 años namás, la xixonesa Amanda Bas–Cristóbal ta llabrándose una prometedora carrera d'investigadora en Rotterdam como doctoranda nel Erasmus University Medical Center, onde investiga la evolución d'enfermedaes renales conxénites n'edaes pediátriques. Graduada como bióloga pola Universidá d'Uviéu, la moza vio llueu la necesidá de formase fora de la rexón y llogró publicar yá'l so primer estudiu científicu, frutu del so máster, col que llogró probar la viabilidá de vascularizar con chips reñones creaos en llaboratoriu a partir de célules madre. "Entá queda muncho por qu'estos organoides puedan tresplantase, pero sonnos perútiles pa saber cómo evoluciona una enfermedá conxénita a lo llargo del embaranzu", asegura.

La moza ta especializándose nel mundu de les enfermedaes denominaes CAKUT, sigles de "Congenital Anomalies of the Kidneys and Urinary Tract" y qu'al asturianu podría traducise como el grupu d'anomalíes conxénites del reñón y el tractu urinariu. L'otru conceutu básicu a esclariar pa entender el trabayu de Bas–Cristóbal ye'l del mundu de los organoides. La ciencia yá dexa desenvolver "in vitro" órganos humanos por aciu de célules madre. Esplica Bas–Cristóbal que nos últimos años llogróse, a partir de célules somátiques –les que yá s'estremaron pa un órganu concretu–, "dar marcha tras nel reló biolóxicu" y facer qu'eses célules vuelvan ser madre. "A partir d'ende dámos-yos factores por que se desenvuelvan como célules del reñón", esclaria la científica. A partir d'equí, eses célules reprodúcense y van desarrollándose. Llogróse llegar a lo que la xixonesa llama "minirreñones", organoides que por tamañu son más propios d'un fetu que d'una persona, pero esi llogru yá permite "finalidaes investigadores terribles". Asina, faise un grupu de control con pacientes sanos y otra con pacientes enfermos y empiézase a monitorizar en qué momentu esi organoide empieza a funcionar como nun debe. "Agora tenemos accesu como a una semeya del reñón nun momentu del desenvolvimientu que d'otra manera nun podríes ver. Ye ilusionante", diz. Esti métodu d'investigación con organoides, amás, ye muncho menos invasivo pa los bebés, que yá nun tienen que sometese a prebes complexes. "Ún de los mios xefes hasta desenvolvió un pañal especial y al neñu nun hai nin que saca-y sangre, ye abondo con una muestra d'orina", fae la xixonesa. Bas–Cristóbal ta contenta en Rotterdam y, reconoz, la idea de tornar a Asturies nun la tien en cuenta nin a curtiu nin a mediu plazu. "Supongo que voi venir cuando me retire", bromia. Como doctoranda, esclaria, tolos doctorandos gocien na ciudá holandesa d'un sueldu "dignu", d'ente 2.500 y 3.200 euros. "Ellí ye too más caro, pero puedes pagar el pisu y les coses ensin problema. Sé qu'equí ye más difícil. Quiciabes la diferencia ye qu'ellí doctorar considérase lo que ye: un trabayu", defende l'asturiana, que camienta como ún de los sos retos de futuru siguir formándose n'Estaos Xuníos y de xuru tornar a Holanda, onde diz sentise "mui a gustu". D'Asturies, sicasí, sí echa de menos "la calidá de vida" y una herencia cultural que sigue acarretando. "N'Holanda, la xente cena a les seis y media y dempués d'eso naide sal de casa", bromia. Nel so equipu hai investigadores de México y China, y ella ye la única española. Esplica qu'el so oxetivu ye siguir na trayectoria investigadora y, como bona conocedora yá del sector de los organoides, agora que la idea d'usalos como tresplantes "queda entá mui llueñe", cuandu menos décades, pero cita otru retu más a curtiu plazu que cree que podría llograse llueu: la llucha contra el cáncer: "Creo que sí va ser posible ver cómo se desenvuelve la enfermedá nuna persona concreta y crea-y un tratamientu individualizáu y muncho más efectivu". Espera poder siguir trabayando pa velo colos sos propios güeyos.