El poeta Miguel Hernández ye ún –el más rellumante y reconocíu, eso sí– de los 177 autores del catálogu de la Biblioteca Nacional d'España (BNE) que la so obra pasó a ser dende'l 1 de xineru de dominiu públicu y, por tanto, a tar llibre de derechos pal so espardimientu ensin torgues. Xunto al autor de "Nanas de la cebolla" tán tamién, cuandu menos, les obres d'una decena d'asturianos de los más diversos perfiles: sacerdotes, un ministru, un tenor, una pintora... y hasta una artista de circu.

Ye norma de la Biblioteca Nacional publicar, cada añu, la relación d'escritores y compositores españoles que la so obra ta na so institución y que pasa a ser "de dominiu públicu", un llistáu que nesti 2023 inclúi a los finaos en 1942. N'España, los derechos d'esplotación d'una obra subsisten 70 años dempués de la muerte del autor, anque'l plazu ye de 80 años pa los finaos primero del 7 d'avientu de 1987. Al pasar les sos obres a dominiu públicu, estes pueden ser editaes, reproducíes o sopelexaes públicamente y por eso, dende la institución, facíase públicu que nesta ocasión tocó-y dixitalizar y poner al algame de cualquier usuariu les más de 600 obres que tienen nel so poder firmaes por esi centenar d'autores finaos nel 42.

Ente escritores, periodistes, xuristes, artistes y músicos de tou'l país, destaca esti añu especialmente Miguel Hernández. Pero hai muncho más. Como obres de Federico Urales (Reus, 1864- Francia, 1942), políticu y maestru español que fundó "La Revista Blanca", gracies a la que tuvo en contactu con intelectuales como Leopoldo Alas "Clarín", Jacinto Benavente o Unamuno, pa exiliase a Francia en 1939, onde finó. O les del destacáu escultor y pintor Julio González (Barcelona, 1876- París, 1942), quien a lo llargo de los sos estudios en París collaboró con Pablo Picasso, y les de Leonor Serrano, inspectora d'Educación y impulsora del métodu Montessori, abogada y feminista, quien na Guerra Civil escapó a Francia y a la que, a la so vuelta, nun la dexaron exercer la docencia.

El trabayu de la Biblioteca Nacional incluyó que s'entame un estudiu d'estos autores col aquel d'ufiertar el mayor númberu de datos posible sobre ellos. Y asina ye como pudieron detallar la presencia de diez asturianos. Ehí ta "Queridas hijas mías", un llibru d'economía doméstica robláu por Isabel Bardales Trespalacios (Alevia, 1870-Panes, 1942), de quien poco más se sabe. Y les diez obres, na so mayoría de derechu internacional y tamién dalgún discursu, de Joaquín Fernández Prida (Uviéu, 1863-Madrid, 1942), catedráticu y ministru de Gracia y Xusticia, de Gobernación y de Marina nel reináu d'Alfonso XIII. José María García Aznar (Cangas, 1882-Sotu'l Barcu, 1942), sacerdote, periodista y novelista asturianu, tien na Biblioteca cuatro obres d'ambiente costumista. Y tamién tien presencia Regina García López (Valtraviesu, 1898-Madrid, 1942), conocida como "La Asturianita", famosa artista de variedaes española que se fixo célebre poles sos munches habilidaes colos pies, yá que nun accidente perdió los brazos. Otra muyer con presencia ye la pintora Obdulia García (Avilés, 1908-Astorga, 1942), la primer avilesina en llograr la titulación de Belles Artes.

José F. Menéndez, sacerdote y arqueólogu (Avilés, 1887-1942), tamién tien obra pa espublizar, lo mesmo que Carlos Rubiera Rodríguez (Xixón, 1904-Madrid, 1942), diputáu socialista asturianu, trabayador de banca, autor del prólogu del llibru "Romancero rojo y responso lírico a García Lorca". Félix F. Vega (Llanes, 1886-México , 1942), abogáu, periodista y diputáu republicanu ye l'autor de "Juan, polifacético, novela arbitraria y absurda", y ellos axúntase Emilio García de Paredes (1872-1942), periodista de "El Carbayón". Tocantes a documentos sonoros dixitalizados, ehí ta la presencia del uvieín José Martínez Suárez, "Botón", componente de "Los Cuatro Ases".

Como curiosidá, esti añu tamién se tienen dixitalizao trés manuales d'axedrez, ún d'ellos con 222 partíes, del campeón mundial Raúl Capablanca.