El 25% de les industries asturianes cuenta con un descensu de la producción nos próximos meses, según la encuesta de clima industrial realizada pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (SADEI).

Anque'l 75% restante inclínase pol convencimientu de que va caltener el so nivel d'actividá, el centru de predicción Hispalink apuntó esti día pal conxuntu de la industria asturiano una mengua esperada del so índiz de producción esti añu del 3,5% y atribuyó al Principáu el peor comportamientu esperáu na Cornisa Cantábrica (pa Cantabria y País Vascu proxéctense meyores del 0,4% y 0,2%) y tamién más deficiente que'l promediu español, que va ser negativu en 0,9%. Apunta asina a una acentuación de la ralentización industrial.

En 2022, según la estimación de Hispalink, l'índiz de producción industrial (IPI) crecería n'Asturies el 0,6%, per debaxo de la media española (2,8%) y del País Vascu (5,1%), pero per delantre de Cantabria (-0,8%). L'Institutu Nacional d'Estadística (INE) asitió esti día a Asturies como la segunda rexón con mayor retrocesu del so índiz de producción industrial en payares en tasa interañal (-10,8%) mentanto'l promediu español dexó'l 1,8%.

Pa esti añu Hispalink cuenta con un retrocesu del 1,7% nel índiz de producción industrial de la enerxía, del 1,8% en bienes de consumu y del 3,2% en bienes entemedios, mientres qu'espera una crecedera del 1,7% na producción de bienes de capital.

Según la encuesta de clima industrial de Sadei, les previsiones más adverses concéntrense nes industries metáliques básiques. Nesta rama, el 81% de les encuestaes apunten a futures baxaes de producción.

Pal conxuntu de la industria asturiano, sicasí, y en llinia cola predicción del 75% de caltener la so actividá, el 99% de les empreses cree que va caltener la so cartera de pidíos nos próximos meses (el 1% estima que la amenorgará) y el 98% cuenta caltener empléu, mentanto'l 1% cree que lu va aumentar y el mesmu porcentaxe estima que lu va menguar. El 31% albidra que va xubir precios y el 69% que los caltendrá. Nenguna empresa cuenta amenorgalos. Sicasí, el porcentaxe de les compañíes qu'antemanen un alza de precios ye sensiblemente inferior a los meses precedentes, polo que paez interiorizarse la sienda d'amenorgamientu de la inflación industrial. Sicasí, les opiniones proclives a una mayor carestía son mayoritaries nes industries metáliques básiques (el 81%) y productos alimenticios tresformaos (46%).

Respectu al nivel actual de producción, y con datos a payares, el 82% de la industria asturiano considera normal el so nivel de producción, el 10% califícalu d'altu y el 8% de baxu, según informó Sadei.