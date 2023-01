Nun hai distancies a la d'enseñar nin a la d'aprender, como esplica'l músicu, gaiteru y profesor Rodrigo Joglar quien, dende la casa familiar nel barriu de La Llavona, en Cabranes, imparte clases de gaita, tambor y acordión diatónicu mesmo a alumnos presenciales como a los que tán, non yá a cientos, sinón a miles de kilómetros de distancia al traviés del so cursu on line. "Tengo dos alumnos de Galicia, un rapaz de México, otru d'Arxentina, otru en Lisboa, un inglés casáu con una asturiana que vive en Sevilla y tamién un rapaz d'Israel", recuerda ente otros Joglar. Xunto a la so hermana Andrea, dende neños toquen, amás de la gaita, otros instrumentos como la flauta, el tambor y l'acordión diatónicu.

"Estudiamos el grau profesional de gaita nel Conservatoriu d'Uviéu, anque los dos yá tocábemos dellos instrumentos dende pequeñinos. Yo tamién estudié Pedagoxía y depués fixi un master d'Intervención Socioeducativa. Cuando terminé salióme una sustitución en Nava na Escuela Municipal de Gaita y ellí trabayé trés años y, tiempu dempués de quedar en paru, animéme a faceme autónomu, ser el mio propiu xefe. Coincidió tou aquello col emburrie de les ayudes Leader pa entamadores, y concediéronmela pa esi proyectu que lu llamé Enseñances de Música Tradicional Asturiana". Esi foi'l puntu de partida que-y permitió dende 2016 hasta güei, ente otres actividaes, dar clase de gaita y otros instrumentos a particulares, mesmo na casa familiar de Cabranes, onde vive davezu, como vía internet a nivel internacional. Xunto con esta actividá esti músicu y gaiteru tamién da clases en L'Infiestu amás de dirixir la banda de gaites "La Kadarma", de Piloña, y codirixir tamién la Banda de Gaites de Noreña. "Yo toi al cincuenta por cientu na música y al otru cincuenta por cientu na docencia. Vivo nuna zona con bones comunicaciones y póneste nun momentu en cualquier sitiu. Col trabayu que tengo en Cabranes nun hai volume pa sacar un xornal, por eso hai que diversificar. Toi diendo un día a Noreña, a dar clases, otru día dedícolu a les clases on line, y martes, xueves y vienres toi na escuela de la nuesa banda de gaites". Na mesma ta tamién la so hermana Andrea, la primer muyer gaitera que llogró alzase col prestixosu premiu Mc Crimmon en Lorient nel añu 2010. Joglar cree que puede vivise y entamar nun pueblu, pero con matices, dependiendo d'ónde y de qué. "En Cabranes hai emprendimientu enforma nos postreros 15 años y tiense cuadriplicao l'alumnáu nes escueles. Sí ye verdá que'l casu de Cabranes ye bien particular, hai una población mui estacional, un porcentaxe altu de xente que vien un tiempu y depués marcha, son un pocu más llibres nesi aspeutu", diz. Y amiesta: "Nel mio casu sí, puédese, porque amás d'impartir clases equí tamién lo faigo n'otros llugares amás de les mios actuaciones coles bandes de gaita y los grupos de músicos. Hai muncha xente nel mundu de la música que ta intentando volver al pueblu a instalase porque'l mediu rural date una calidá de vida que nun tienen les ciudaes". Tocantes al so trabayu como docente, reseña que "clases de gaita tiénenles en munchos sitios por eso tienes qu'intentar crear marca colo que faes, estremate y fidelizar al alumnáu, amosar disposición, currarse les clases faciendo coses complementaries. Na mio canal de youtube yo voi xubiendo cosines didátiques pa tocar, exercicios de tambor o cantares de gaita tocaes por mi cola partitura por que tu puedas dir tocando col vídeu. Dende 'l pueblu pueden facese munches coses pero claro, tienes que currártelo y aguantar".