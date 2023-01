El turullu siguiría sonando, quiciabes el día de Santa Bárbara sería fiesta de guardar. Y, lo más importante, si los pozos nun lleguen a trancar, les Cuenques mineres seríen un 44 por cientu más riques de lo que son agora. Esta ye la “utopía minera” que describe un estudiu pioneru, depués d'un fondu analís económicu, qu'acaba d'asoleyase en “The Extractive Industries and Society”. Fírmalu Esteban Fernández Vázquez, catedráticu del departamentu d'Economía Aplicada na Universidá d'Uviéu ya investigador del Llaboratoriu d'Analís Económicu Rexonal (REGIOlab).

L'artículu científicu presentóse sol títulu “Mine closures and local diversification: job diversity for coal-mining árees in a post-coal economy”, que puede traducise aprosimao por “Zarros de mines y diversificación local: la diversificación llaboral en zones de minería del carbón na economía post-minera”. Señala Fernández Vázquez que “el principal oxetivu del estudiu ye l'analís de la diversificación en zones que perdieron la so principal fonte de xeneración d'empléu”. Añede l'economista que “esisten poques investigaciones nesti sen, yá que suelen realizase a la inversa”. Esto ye, estudiar qué pasa nun territoriu cuando apaez una nueva fonte d'empléu, un bon exemplu ye la esplotación de petróleu en Noruega.

P'analizar la diversificación a xeitu y conocer l'impactu real del zarru de les mines na diversidá d'empleos, a Vázquez facía-y falta crear unes Cuenques mineres alternatives. Unes cuenques del Caudal y el Nalón nes que les mines entá tuvieren funcionando a plenu rendimientu. Abulta imposible, pero nun lo ye. “Una de les claves na investigación foi'l Métodu de Control Sintéticu”, señala Fernández Vázquez.

Esta técnica, MCS poles sos sigles, entamáronla los profesores Alberto Abadie y Javier Gardeazábal nel añu 2003. Queríen cifrar l'impactu económicu de la violencia d'ETA nel País Vascu y Navarra. En xenerando un escenariu económicu paralelu, basándose nos datos de comunidaes autónomes con característiques asemeyaes, concluyeron que les acciones de la banda terrorista supunxeren una “tisoriada” del 10 por cientu del PIB (Productu Interior Brutu ) a lo llargo de los años más difíciles.

“Pa les Cuenques mineres, tomáronse como referencia los empleos, valor añedíu y otros datos económicos ente 1978 y 1991, amás d'una comparanza coles principales ciudaes d'Asturies. Esto ye, Uviéu, Xixón y Avilés”, señala l'espertu. La estimación del MCS, por tanto, nun empieza colos cierres de les esplotaciones. “Los resultaos tomen como referencia l'entamu de los años noventa, fecha na qu'empezaron los recortes nes ayudes pa la esplotación de les mines”.

Los datos

Y los resultaos son, a lo menos, ablucantes. Según esta investigación, eses cuenques mineres ficticies son un 44 por cientu más riques que les comarques na actualidá. Ello ye que sobre'l papel, el valor añedíu de los valles del Nalón y el Caudal doblaríase dende los años noventa. “Nesti puntu hai que tener en cuenta que la investigación nun inclúi la medría de los precios nin otros datos clave pa establecer con exactitú cuál sería realmente l'escenariu económicu nestos territorios”, matiza l'espertu. En cuanto al empléu, tamién habría cuasi'l doble d'oportunidaes llaborales si siguiera l'actividá extractiva. Anque esti datu, señala Fernández Vázquez, "nun s'incluyó nel estudiu porque nun yera l'oxetivu final de la investigación".

De vuelta a esi oxetivu, l'analís de la diversificación, la investigación conclúi que sí hai una mayor diversidá d'empleos col zarru de mines. Paez obvio, pero los datos son más esactos. Mídense col Índiz d'Herfindahl y Hirschman, nuna escala que va de 0 a 0,30. Cuanto más altu ye'l valor, menor ye la diversificación de la zona. Conocío esto, nes Cuenques mineres, esti índiz algama anguaño un 0,15. Neses comarques de Nalón y Caudal utópiques, cola minería a plenu rendimientu, taría alredor de 0,23.

"Ye'l primer estudiu que se realiza nesta zona d'estes característiques", apunta Esteban Fernández Vázquez. Too apunta a que nun va ser l'últimu. Enagora, xunto a compañeros d'otres rexones mineres, tán trabayando nun proyectu rellacionáu cola perda poblacional que supunxo'l zarru de les esplotaciones. Un adelantu, anque entá ensin cerrar: albídrase que les cuenques mineres d'Asturies y otros territorios españoles tendríen un 20 per cientu más de población si'l turullu siguiera sonando.