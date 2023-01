Puede dicise qu'al tapiegu Pepe Suárez Jardón (Matafoyada, 1965) la poesía tráxolu de vuelta a casa. Afincáu en Mendoza (Arxentina) dende 2011, pudo cruciar l'Atlánticu gracies a les ventes del llibru "Por el camín de Nayundes", que foi editáu en 2021 gracies al mecenalgu de Graciano García, presidente eméritu de la Fundación Princesa d'Asturies y responsable de la iniciativa "Asturies, capital mundial de la poesía", a la que Jardón debi parte de la popularidá de los sos versos en suelu asturianu. "Nun puede esplicase con palabres tanta emoción y tanta felicidá, ye como tar viviendo un suañu. La primer impresión de Tapia foi como llegar al paraísu, volver sentir sensaciones y sentimientos que diba muncho tiempu que nun percibía", señaló'l poeta namás pisar suelu tapiegu, depués de más d'una década fuera. Trai sol brazu nuevos poemes.

La editorial Clarín Publicaciones, lligada a Graciano García , acaba de publicar un segundu trabayu, nesti casu de poesía esistencial en castellán, sol títulu "La voz del silencio en la mirada" y tamién se reeditó "Por el camín de Nayundes", n'escosándose la primer edición. Y, como diz el refrán que nun hai dos ensin trés, la Fundación Parque Históricu del Navia asoleyó'l cuentu en gallego-asturianu "Anía y vos homecos", col que Jardón resultó finalista del I Premiu Quiastolita. Por eso, nestes selmanes d'estancia en Tapia espéralu una axenda de lo más apertada, con una ronda de visites a los colexos pa falar d'esti trabayu empobináu al públicu infantil y actos lliterarios como'l que s'entamó'l sábadu 21 n'A Caridá y l'homenaxe que los tapiegos tán preparándo-y pal sábadu siguiente, primero de la so vuelta a Arxentina.

Suárez, que trabaya en Mendoza como profesor de Llingua , desfaese n'afalagos pa con Germán Muiña y Emilio Reiriz, principales activos en suelu tapiegu de "Asturies, capital mundial de la poesía", pol encontu que-y tán dando nesti viaxe y nel espardimientu del so trabayu. Tamién agradez a Graciano García, mui venceyáu al conceyu , el so "importante" sofitu y allaba'l so proyectu p'anubrir la rexón de poesía. "El proyectu ye fundamental porque diz a la xente que la poesía nun ye daqué esclusivo, nun ye d'una élite, sinón que nació del pueblu y ye pa toos. Cualesquier puede lleer poesía porque ye'l llinguaxe del 'alma, ye y va ser siempre curatible, date vida", afirma.

Cunta'l tapiegu que, anque'l so interés pola llectura y la escritura vien de neñu, afayó n'Arxentina la so vocación de poeta. Primero en llingua castellana y cada vez más en eonaviego, la so llingua materna. Ello ye qu'a partir de la publicación de "Por el camín de Nayundes" empezó a estudiar les normes ortográfiques del gallego-asturianu y dizse mui comprometíu cola defensa de la llingua más occidental d'Asturies.

"La nuesa llingua tien de ser acoricada y recuperada, porque una vegada recuperada volvemos a los nuesos raigaños. Nun quier dicir que nos cerremos al mundu, al contrario, la nuesa llingua dignifícase porque podemos falar en cualquier sitiu como se fala en Tapia y ensin vergüenza", señala con arguyu.