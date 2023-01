Pierre Joliot y Hélène Langevin-Joliot, nietos de Marie Curie –de 92 y 94 años, respectivamente–, tresmiten una vitalidá, enerxía y conocencia envidiables. Esti día visitaron Xixón pa participar na inauguración la muestra "Muyeres Nobel", que recueye la vida y obra de figures femenines que fueron galardonaes col prestixosu premiu, ente elles la científica d'orixe polacu.

"La nuesa güela diba resistise a la competitividá de la ciencia actual", afirmen los nietos de Curie. "Lo importante ye dar continuidá a la so visión y conocencia; quieren facenos ver munches vegaes que l'enfoque de Marie Curie ta anticuáu, y hai que lluchar, partiendo del so exemplu, y esplicar por qué la ciencia tiene que se defender y reactivar", defende Pierre Joliot.

La muestra del palaciu de Revillaxixéu de Xixón, que podrá vese hasta'l 12 de marzu, inclúi un repasu al trabayu de 19 muyeres galardonaes nos Nobel. "Hubo un total de 59 premiaes, y abulta un datu mui bonu, pero nun lo ye tanto si tenemos en cuenta que la cifra d'homes distinguíos nesi periodu foi de 900", rellata Sonia Rivas, comisaria de la esposición. Nella reproduzse, por casu, el llaboratoriu nel que trabayaba Marie Curie o el salón onde creaba una Nobel de Lliteratura. Tamién materiales inéditos, fotografíes, documentos y paneles que dexen una esperiencia totalmente interactiva pal espectador.

La figura de Marie Curie ye posiblemente la más llamativa y na que'l visitante apara más tiempu. "Yera una muyer mui allegre, con muncha allegría de vivir cuando yera moza, a pesar de les condiciones perdifíciles de los primeros años", destaca'l so nietu. "El so Nobel, por ser el primeru pa una muyer, tuvo una consecuencia sociolóxica sobre les muyeres científiques qu'esplica la popularidá terrible que sigue teniendo Marie Curie anguaño", amiesta la so nieta Hélène.

La familia Curie atesora cuatro distinciones nos Nobel. A los de Física y Química que recibió Marie axúntense el de Física del so maríu, Pierre , y el de Química de la so fía Irene. "Pierre Curie lluchó y combatió por tolos medios por que se reconociera'l papel de Marie", detallen Pierre Joliot y Hélène Langevin-Joliot. "La promoción de les muyeres na ciencia perdería tiempu enforma ensin ella", añeden.

Más d'un sieglu depués de recibir el premiu Nobel, la figura de Madame Curie sigue bien presente na sociedá, anque los sos nietos introducen dalguna pega: "Munches de les persones que la vienen emponderar practiquen una ciencia totalmente distinta a la de la nuesa güela; ún de los enfoques de la ciencia ye la busca de la conocencia, que ye lo qu'hai que salvaguardar y protexer contra tolos entueyos que vemos güei", sorrayen los descendientes de la científica nacida en Varsovia.

La obra de Curie y la d'otres muyeres rescamplen na interesante muestra en Xixón. "Ye una oportunidá p'avanzar na reflexón, nel papel fundamental de les muyeres y na necesidá de que nun haya barreres", resumió Ana González, alcaldesa de Xixón, na inauguración de "Muyeres Nobel".