Ara Malikian nun tuvo infancia. El violinista, nacíu y criáu en tiempos de guerra nel Llíbano, vivió una neñez marcada pol mieu, el ruiu de les bombes y el continuu corsé impuestu pola seguridá. "Cuando tenía la edá del mio fíu Kairo, con esos 6, 7 o 8 años, tábemos tul día en casa o en suétanos, ensin poder disfrutar de la neñez", recuerda Malikian, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. Pero'l drama global del confinamientu dexólu, un tanto, caltrizar esa ferida al traviés de los xuegos compartíos con Kairo. "Recuperé, quiera que non, esi tiempu. Primero de la pandemia tenía 120 conciertos al añu, y d'un día pa otru tuvi que volver a casa y quedame ellí. Pero tar esi tiempu col mio fíu foi inspirador, maraviyoso. Metíme nel so mundu, na so fantasía, na so imaxinación, y foi pa mi un momentu mui importante y tamién mui granible, nel que compunxi munchos temes a partir d'esos xuegos, d'eses vivencies". Esa colección de cantares acabó formando "Ara", el nuevu discu del violinista. Un trabayu que va presentar n'Uviéu, nel auditoriu Príncipe Felipe, el 2 d'abril (21.00 hores).

Como cualesquier otru padre, Malikian tuvo que combatir el creciente enclín de los neños p'hacia les pantalles. "Esa ye una llucha que tenemos anguaño tolos padres, y tenemos que lluchala tol tiempu: hai qu'intentar quita-yos les pantalles. Pero creo que puede consiguise, que si-yos dedicamos tiempu podemos atraer l'atención de los neños hacia coses que nun sían la pantalla. Y la verdá ye que, nel confinamientu, cuando él nun tenía cole y nós tuvimos un tiempu ensin trabayar, vivimos momentos maraviyosos nos qu'inventamos munchos xuegos". Dientro d'esa dinámica, la música tuvo un papel central, anque non esclusivu: "Kairo nun quier ser músicu, anque la música gústa-y. Creo que ta fartu de tenela de contino en casa. Pero ye mui creativu, encánta-y dibuxar ya invéntase xuegos con personaxes, con héroes y bisarmes. Intentamos empobinalu perhí, p'afalalu, pa inspiralu". La inspiración llegó-y tamién al violinista, que vivió un períodu mui granible. Y de secute, esos personaxes de los xuegos del so fíu, esos calamares robóticos y pianos voladores, empezaron a introducise na so cabeza y nos sos cantares. "Los neños nun tienen llende, too ye posible pa ellos, mentanto nós somos tan realistes que dacuando danos mieu imaxinanos coses insensates. Pa nós son inimaxinables, pero pa los neños too ye posible, y ye verdaderamente maraviyoso. Entrar na cabeza d'un neñu ye un aprendizaxe mui grande, porque la so mente ye fantasía pura, imaxinación, un horizonte ensin fin. Y eso, a mi, ayudóme a la de buscar la mio música enforma nesi tiempu". Esa torna a la neñez foi, pa Malikian, lliberadora, anque tamién-y traxo a la cabeza les alcordances d'aquella guerra del Llíbano na que creció. Un drama qu'agora se repite n'Ucrania: "Los neños sufren na guerra, y tien pinta de qu'esa guerra va durar bastante tiempu; la del Llíbano fueron más de venti años. De primeres siempre hai una solidaridá humanitaria, pero depués la guerra conviértese nun negociu, nun asuntu más políticu qu'una catástrofe humanitaria. En sitios como Siria y n'Afganistán sigue habiendo millones de refuxaos, pero d'eso yá nun se fala, solo de coses más polítiques. Escaecemos la traxedia real d'una guerra, eso ye lo triste".