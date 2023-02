El Festival de Cine de Xixón (FICX) encabeza per primer vegada'l ranking d'Asturies qu'ellabora l'Observatoriu de la Cultura, según el so últimu informe, nel qu'asitien xusto per detrás en valoración, cola mesma puntuación, al Muséu de Belles Artes, asitiáu n'Uviéu, y a Feten (la Feria Europea d'Artes Escéniques pa Neños), que se celebra en Xixón.

Nel planu nacional, Xixón xube un puestu nel ranking de ciudaes españoles, según esti nuevu informe, pasando a la 17.ª plaza –ente Granada y Logroño–, lo que la convierte na primer ciudá que nun ye capital de provincia nin de comunidá qu'apaez nel mesmu. Uviéu, pela so parte, pierde'l lideralgu rexonal depués de prexar siete places, hasta la 22.ª –ente Córdoba y Lleón–. El ranking siguen encabezándolu, per esti orde, Madrid, Barcelona y Valencia, con una variación na cuarta plaza, onde Bilbao supera a Málaga. L'informe inclúi doce proyectos culturales asturianos nel ranking rexonal, al tar empataos a puntuación cuatro na parte final. El FICX recupera'l primer puestu que tuvo nel añu 2020, agora con una puntuación del 56,3%. "Preferimos ser prudentes con esti tipu d'encuestes, porque con elles asocede como colos llistaos de meyores películes del añu, que siempre echamos de menos dellos títulos", señaló Alejandro Díaz Castaño, director del festival. "Damos les gracies a los que valoraron positivamente'l trabayu que realiza'l nuesu certame, siguimos trabayando, agora cola nuesa programación añal, que rexistró trés llenos absolutos la pasada fin de selmana, ye lo que verdaderamente nos emociona", amestó. Xusto detrás, empataos a un 43,8% de puntuación tán el Muséu de Belles Artes y Feten. El primeru d'ellos recula una plaza, en liderando'l ranking de 2021 xunto a la Ópera d'Uviéu, que pasa agora a la cuarta plaza, empatada colos Premios "Princesa d'Asturies". Alfonso Palacio, director del Muséu de Belles Artes d'Asturies, valoró l'informe: "Tamos encantaos de siguir ehí, na cabeza del ranking, l'añu pasáu como primeros empataos cola Ópera d'Uviéu y esti añu como segundos depués del FICX. Pa una entidá cultural como esta, abierta tol añu y con una programación constante tol añu, tener el reconocimientu de la cultura y el públicu ye un gran gran premiu". Y axuntó: "Tamos enveredaos non solo a lo contemporáneo, sinón a un espectru bien ampliu de cultura que va del sieglu XIV al XXI, el retu pa nós ye siempre pergrande, polo qu'esta reconocencia resulta entá más gratificante". La llista rexonal complétenla'l LEV Festival y la Selmana Negra de Xixón, empataes na sesta plaza; dempués asítia'l Centru Niemeyer d'Avilés; y per detrás cola mesma puntuación tán SACO (Selmana del Audiovisual Contemporaneu d'Uviéu); el teatru Xovellanos de Xixón, el Festival Llíricu Uviéu y Llaboral Ciudá de la Cultura en Xixón. En cuanto al ranking nacional los representantes asturianos son los Premios "Princesa d'Asturies", Feten y el LEV Festival. Y nel mediu rural fueron escoyíos La Benéfica de Piloña, el Prestoso Fest de Cangas y Néxodos (en dellos puntos d'Asturies y Castiella y Lleón).