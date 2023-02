Firmes de tolos colores, palabres malsonantes, proclames polítiques y sobremanera... mui mal gustu. Los grafitis tamién invaden la cai Corrida y la so contorna y traen de cabeza a los comerciantes y a los miles de pasiantes qu'escueyen la principal exa comercial de la ciudá pa espurrir les piernes. Les pintaes concéntrense en puntos concretos. Especialmente, nun edificiu de color blancu qu'hai faciendo esquina cola plaza del Carmen. Pero los grafitis na cai Corrida son como un elefante rosa. Una vegada te fixes nellos, nun puedes parar de ver más y más. Dalgunos, hasta afecten a les fachaes de negocios emblemáticos y centenarios, como ye'l casu de la parafarmacia Castillo con 101 años d'historia. "Faen horrible. Son una gamberrada", coinciden los pasiantes y los comerciantes de la zona.

Sandra Fernández ye una moza de 24 años que rexenta la xeladería Ice Rolls na cai Corrida, mui cerca de la plaza d'Italia. Lleva trés años al cargu d'esti negociu, qu'agora pasa los meses fríos ufiertando viandes calientes como frixuelos. La rapaza tien un curiosu métodu pa protexese de les pintaes. Encargó-y a un grafiteru particular que-y dibuxara daqué guapo pa la trapa de la so xeladería. Ye una pequeña obra d'arte que s'aprecia cuando'l negociu ta zarráu. "Ye como de protección. Al haber un dibuxu de daquién nun lu toquen. Ente ellos respétense", comenta la moza. Con too y con ello, dacuando, nin por eses. Al llau del so negociu hai delles pintaes que nada tienen que ver col arte . "Causa perceguera porque tu lo que busques ye amosar bien el to negociu, non que se vean coses mal feches", diz.

La llucha contra los grafitis nun ye nada nuevo na ciudá. Emulsa encárgase de llimpiar aquellos qu'afecten a edificios públicos. Munches vegaes ye como querer matar mosques a cañonazos. Por munches que se quiten, siempre aprucen más. Bórrase ún, apaecen dos. El gobiernu local amplió esti branu a cuatro espacios más el proyectu de muralización. Esta actuación busca el llau bonu del grafiti. Esto ye, motivar a artistes locales a rescamplar el so arte n'espacios habilitaos pa ellos. Coses asina nun son rares n'otres ciudaes. En Salamanca, por poner un exemplu, esiste'l Barriu del Oeste, que ye una zona próxima al centru de la ciudá na que se potenció l'arte urbano con gran ésitu.

Pero volviendo a la cai Corrida, les pintaes engafenten a los comerciantes. Miguel Martínez Blanco ye'l dueñu de la parafarmacia Castillo. Esti negociu sufre'l problema de les pintaes na fachada que da a la cai Carlos Bertrand. "Quitalos ye una misión imposible, porque según quites ún, bien lleu faen otru", comenta. "Tienen que facelo pela nueche, porque nós tamos abiertos de nueve de la mañana a nueve de la nueche y nunca tenemos visto cómo los faen", esplica. "Si fixeren daqué que tuviera guapo, tovía, pero lo qu'hai agora nun comunica nada. Directamente yá nin nos fixamos", espresa.

Lo mesmo cree Jesús García, dependiente de Fotocentro. "Esto lo que fai ye emporcar la cai, degraden la ciudá y nun aporten nada", comenta. "Ye basura y tendría que se llimpiar dalgo más. Si se quier, puédese. Ye un problema que s'estendió a tola zona Centro", declara. "La verdá, ye que faen horrible", dicen, mentanto, Isaac Lastra y Verónica Vázquez, una pareya qu'esti día pasiaba per Corrida a media tarde. "Ye un problema de civismu", amiesten. "Si se pinta, tien de facese bien, non esto", puntualicen Katrina Coma y Camila Landolfi, dos moces qu'esti día taben de compres nuna conocida franquicia en de la cai Corrida cola plaza del Carmen que la so fachada ta chiscada de pintaes.