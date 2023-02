Cuatro Premios Nacionales de Fotografía d'España, Alberto García-Alix, Chema Madoz, Ouka Leele y José Manuel Ballester, ufierten la so meyor versión d'Asturies na esposición "Miraes d'Asturies", que dempués de la so presentación en Washington l'añu pasáu na Embaxada d'España onde permaneció diez meses, hasta'l pasáu mes d'avientu, sigue'l so percorríu pelos Estaos Xuníos y llega'l próximu 8 de mayu a Miami, en Florida. Les fotografíes van enseñase nel campus de la Barry University.

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson, estrechamente venceyada a Asturies, ye la promotora d'esti gran proyectu fotográficu, qu'entamó en 2012 con un programa de mecenalgu artísticu qu'entá sigue y que dio pie a esta esposición, que contien una ventena d'imaxes d'Asturies realizaes por cuatro maestros de la fotografía española. El Premiu Nacional de Fotografía Alberto García-Alix, cola so serie "Patria querida", inauguró "Miraes d'Asturies" fai más de 20 años. De magar, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson foi configurando un fondu d'obra inédita dedicada a la rexón cola que foi ampliando la so bultable y heteroxénea colección d'arte. Alberto García-Alix (Lleón, 1956), fotógrafu, ceador audiovisual, escritor y editor, ganador del Premiu Trayectoria de Fotografía Fundación Enaire 2022, foi'l primeru y proxectó la so mirada sobre Asturies nuna serie de "paisaxes industriales, arquitectures griespes, naturaleces astractes y semeyes singulares". Depués siguiólu José Manuel Ballester (Madrid, 1960), pintor y fotógrafu y dende 1990 dedicáu a la fotografía arquitectónica. De soo ye la serie "Allumar", qu'ente los años 2010 y 2013 realizó más de cinco mil instantánees n'Asturies, allumando los sos requexos. Ouka Leele (Madrid, 1957-2022), la fotógrafa más destacada de La Movida madrilana, pintora, poeta y directora d'audiovisuales, captó la potencia tranquilizadora y lo eterno de la naturaleza de la rexón nel so proyectu tituláu "Adonde la luz me lleve". Chema Madoz (Madrid, 1958) robla la serie "El viajero inmóvil", fixo un paréntesis na so forma habitual de trabayar, restolando los oxetos pa remembrar idees, y esta vegada partió de la idea d'Asturies y desenvolviola hasta materializala nes sos inconfundibles imaxes. Los fotógrafos a los que la Fundación va convidando a participar nel proyectu reciben l'encargu de realizar un trabayu artísticu, dende la más absoluta llibertá estilística pero siempre cola mesma tema : Asturies y sobre les sos xentes. Amás de los que tán representaos nesta esposición, tamién participó nel programa fotográficu "Miraes d'Asturies" Joan Fontcuberta, autor de la serie "Arstusia", de 2016. Como en Washington, la esposición "Miraes d'Asturies", va amosar en Miami a partir del próximu mes de mayu reproducciones, col máximu respetu a la obra orixinal, d'una selección d'una ventena d'imaxes realizaes polos cuatro fotógrafos, caún cola so singular y personal visión sobre la comunidá asturiana. La Fundación María Cristina Masaveu Peterson cuntó cola collaboración del Centru Cultural Español en Miami (CCEMiami) na organización de la esposición.