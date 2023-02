El xuráu del 13.er Certame Nacional de Pintura del Parlamentu de La Rioxa otorgó la so Medaya d'Honor a la uvieína Mónica Dixon Gutiérrez de Terán pola so obra "Not dark yet". El cuadru, el más recién de l'artista, un acrílicu sobre llenzu de 150x150 centímetros, va esponese a partir del 10 de marzu nel antiguu Conventu de la Mercé de Logroño, sede de la Cámara autonómica rioxana, xunto al restu de les obres premiaes. Esi mesmu día apurrirán los galardones a los sos autores.

La obra ye una d'eses reconocibles composiciones de Mónica Dixon, nes que xuega coles xeometríes, los volumes, les lluces y les solombres y el color, pero hai una novedá que la mesma artista señala: "Introducí un tonu nuevu, un oru metálico, pa da-y una vuelta de tuerca". Esta yera la segunda vegada qu'a Mónica Dixon la escoyíen nesti certame nacional de pintura, ente centenares d'artistes que se presenten a esti concursu en cada bienal. El presidente del Parlamentu de La Rioxa, Jesús María García, asoleyó'l pasáu vienres la decisión del xuráu, formáu pol catedráticu de Dibuxu de la Facultá de Belles Artes de la Complutense Pedro Martínez Sierra; la directora del Muséu Würth de La Rioxa, Silvia Lindler García; el críticu d'arte y literatura Juan Manuel Bonet Planes; l'artista rioxana Rosa Castellot López, y el pintor Antonio López, premiu "Príncipe d'Asturies" de les Artes en 1985. El ganador del primer premiu del certame foi l'artista Julio Sarramián Bernal, cola obra "Glitchland 26"; amás apurrióse otru al meyor artista rioxanu mozu y trés medayes d'honor, una d'elles foi la de Mónica Dixon. De la obra de l'asturiana'l xuráu destacó "esi siempre difícil equilibriu ente l'astracción y la figuración", la "pulcra execución" y "el fuerte impactu visual". "Ye una obra que nun dexa indiferente a naide y que llama l'atención por esi poder icónicu", indicó'l director del Certame del Parlamentu de La Rioxa, Francisco Javier Garrido . A finales del pasáu mes de xineru, la uvieína Mónica Dixon recoyía otru premiu, nesi casu, el qu'otorga la Diputación Provincial de Ciudá Real con motivu del Certame Nacional de Pintura "Ciudá de Daimiel".