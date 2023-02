Les transacciones y compres electróniques son caldía más habituales, pero eses facilidaes escuenden tamién otra llectura: la de les estafes dixitales. A pesar de les alvertencies policiales, esti tipu d'actividaes delictives disparáronse nos últimos años, hasta'l puntu de qu'agora una de cada trés denuncies que se presenten na comisaría d'El Natahoyo son por fraudes al traviés d'internet. ¿El motivu del repique? "La cada vez más profesionalización de los delincuentes y el nun caltener el debíu cuidáu por parte de los ciudadanos, na mayoría de los casos", espliquen dende'l Grupu de Delincuencia Económica y Tecnolóxica de la Policía Nacional en Xixón, que tamién alvierte qu'hai víctimes de tou tipu, esto ye, que los afectaos zarapiquen nes distintes trampes independientemente de la edá.

El repique d'esti tipu d'estes práctiques ilícites foi n'aumentu dende los últimos años. Ello ye que son los que principalmente disparen la estadística de criminalidá. "Hai delitos qu'aburuyen los datos globales, como la ciberdelincuencia, que ta absolutamente disparada", desveló la Delegada del Gobiernu n'Asturies, Delia Losa, nuna de les sos últimes visites a la ciudá. "Cada vez s'utiliza más esi mediu pa facer xestiones y comerciu y eso son delitos bien complexos d'analizar y de resolver, porque trescienden non solo Asturies, sinón España y Europa", recalcó.

Los axentes especializaos na materia insisten en que los pagos per medios electrónicos son una práctica segura, "siempre que se faigan peles canales establecíes". La lexislación, espliquen, ye correcta pa escorrer esti tipu d'actividaes criminales, pero'l problema pa esclariar les denuncies ta en que los autores pueden atopase en cualquier llugar del mundu. "Les investigaciones d'esti tipu de fechos esixe un procesu trabayosu y sistemáticu. En munches ocasiones, l'autore o autores de los mesmos nun viven nel territoriu nacional, lo qu'implica'l pidimientu de collaboración por aciu d'Europol a otros cuerpos policiales asemeyaos y una posterior orde xudicial europea d'investigación", describe'l responsable del Grupu de Delitos Económicos.

Mensaxes masivos

Anguaño, el principal problema llega cola suplantación per distintes víes de les entidaes bancaries. "Gustaríanos facer especial énfasis na descomanada cantidá de denuncies rellacionaes con estafes pertenecientes a bancos. Conózseles como ‘smishing’ o ‘vishing’, y consisten en que'l ciudadanu recibe un mensaxe de testu o una llamada que, n'apariencia, ye de la so entidá bancaria solicitándo-y los datos bancarios", faen los axentes. Ye una práctica mui avezada y que de siguío llega a los teléfonos o correos de tol mundu. El grau de profesionalización de los delincuentes lleva a casi copiar esactamente igual mesmo los correos como los teléfonos dende los que manden esi pidimientu de forma masiva pa ver cuántes persones zarapiquen na trampa y asina poder tener accesu a les sos cuentes pa provoca-yos un severu perxuiciu económicu. "Rogamos que naide facilite por una llamada telefónica nin por mensaxe de testu nengún datu rellacionáu coles sos claves nin tampoco cualquier tipu d'información personal sensible", inciden los axentes.

La Policía, pa evitar esti tipu d'estafes, llanza de cutio alvertencies y campañes de concienciación por que los ciudadanos pongan tola so atención y eviten ser víctimes d'estafes dixitales. Asina, encamienten nun mercar nunca en páxines con precios mui inferiores a los precios de mercáu y ser especialmente curiosos colos anuncios n'internet que provienen de persones particulares. Cualquier aplicación (como'l Bizum) hai que la conocer bien enantes d'empezar a utilizala pa evitar problemes cola unviada de dineru. Amás, nun descargar nunca enllaces que llegue de desconocíos al traviés d'aplicaciones móviles o per corréu electrónicu.

Los timos tradicionales como el tocomocho o la estampita vuelven tolos años

Non solo d'internet viven los estafadores, sinón que los métodos radicionales y analóxicos siguen mui activos y cada añu rexistren dellos casos na comisaría d'El Natahoyo. Ello ye que como publicó a primeros d'añu LA NUEVA ESPAÑA, que la Policía Nacional investigaba dos casos asocedíos n'apenes diez díes del mes de xineru. En concretu, produxérase un tocomocho (atayar a daquién pela cai cola escusa de tener un décimu de llotería premiáu) y tamién un casu de la estampita (el delincuente asonsaña sufrir dalgún tipu de discapacidá y enseña dineru contando con que son papeles). Anguaño inda hai grupos dedicaos puramente a perpetrar esti tipu de timos. En tolos casos, mesmo col tocomocho como cola estampita, coincide'l perfil de víctima. "Les tipoloxíes delictives más antigües, como'l tocomocho y la estampita, siguen esistiendo en virtú de qu'esisten clanes que se siguen dedicando a ello, centrándose como suxetu pasivu del delitu en persones d'avanzada edá", señalen los axentes del Grupu de Delincuencia Económica y Tecnolóxica. Esti tipu de delitos, amás, tampoco son cenciellos d'esclariar, porque en non poques ocasiones nin siquier lleguen a la conocencia de la Policía. ¿El motivu ? Pues que les víctimes d'estos fechos, en parte, tamién queríen estafar a los que-yos propunxeron el negociu, y por vergüenza escueyen guardar silenciu anque perdieren una cuantiosa suma de dineru.