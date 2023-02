L'asturianu pasó del puestu 61 al 50 nel 'Baromètre des langues dans le monde', qu'entamen los espertos Alain Calvet y Louis-Jean Calvet y que publica'l Ministeriu de Cultura francés.

El documentu analiza 634 idiomes del mundu según la so presencia en delles estayes sociales y nel casu del asturianu establez como puntos febles la so presencia universitaria y el so estatus llegal, que puntúa como 0.

Encabecen el llistáu l'inglés, francés, español, alemán y rusu. Per otru llau, el catalán ta nel puestu 12 y el gallegu nel 37, namás un puestu perriba del vascu (38). Perbaxo del asturianu ta l'aragonés, nel 68.

El barómetru, que publica agora la so cuarta edición, nun tien en cuenta namás el númberu de falantes y analiza 13 factores sociales pa determinar el pesu d'un idioma, como son la so presencia educativa, en Wikipedia, na Universidá, n'Internet, na escritura o'l so estatus llegal, por exemplu.

Anque l'asturianu puntúa 0 en cuestiones como la so presencia n'estudios universitarios o'l so estatus llegal, el númberu de falantes y el so usu n'Internet fai qu'ameyore la so posición en comparanza con ediciones anteriores.