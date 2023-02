Pablo Armesto (Schaffhausen, Suiza, 1970) ye l'artista convidáu na quinta edición de "Isla Residencia", en México, un eventu que va tener llugar del 10 al 25 d'abril. El xixonés –la so nacencia en Suiza foi circunstancial y desenvolvió la so vida y la so carrera n'Asturies– ye anguaño ún de los artistes de mayor proyección internacional.

Armesto espunxo apocayá na Galería Proyecto H, na localidá de Cuauhtémoc, na que foi la so presentación en México con una individual. Aquella muestra llamóse "¿Y si mañana, sale el sol?". L'asturianu ta presente agora na feria Zona Maco, en Ciudá de México, onde pueden vese les sos obres hasta'l 15 d'abril. La so andadura mexicana enanta con "Isla Residencia", un proyectu surdíu va seis años cola collaboración ente la Casa de la Cultura de Holbox, la Secretaría de Cultura del Estáu mexicanu de Quintana Roo y l'Hotel Ser Casasandra y nel que cada añu escuéyense ente trés y seis artistes, mexicanos y d'otres nacionalidaes.