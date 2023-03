L'Hospital Covadonga acaba de crear la so propia unidá del sueñu, dirixida pol área de Medicina Personalizada de Precisión del complexu, dende la que van poder, entre otros servicios, monitorizar en domicilios posibles apnees de pacientes. L'hospital adquirió pa ello unos dispositivos de control que s'instalen nel gargüelu del usuariu lo que permite a los médicos xixilar el so ritmu del sueñu a distancia y evitando, poro, un ingresu hospitalariu. “Asina nun se camuda la rutina del paciente nin cambia'l so llugar de descansu”, razonen dende'l complexu .

L'hospital esplica qu'esta atención domiciliaria fai tamién que los resultaos d'eses pruebes nun se vean alteriaes en casos de pacientes que ven afectáu'l so suañu por dormir nun hospital. El doctor Enrique Caso encabeza la iniciativa y yá empezó a atender a pacientes. La idea del complexu ye detectar a distancia problemes d'apnees –cuando l'enfermu dexa d'alendar dafechu a ratos mentanto duerme– o hipoapnees –cuando'l corte de respiración ye parcial–, una condición con una prevalencia d'ente'l 2 y el 6 por cientu. "La persona que carez esti trestornu nun ye consciente de que la carez nin de la importancia del problema", diz el Covadonga, qu'esplica que la mayoría de pacientes aporten al médicu sollertaos pola so pareya. El dispositivu que se va a utilizar ye "l'únicu del mundu autorizáu pal diagnósticu automatizáu" d'apnees y enmárcase dientro del plan del hospital d'ampliar la so cartera de servicios de monitorizaciones y atención domiciliaries.