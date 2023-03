Ángel Castro ye de Tinéu y pasó la vida esguilando peles llombes de los montes. Peles zones de roca. Cuanto más pindies, meyor. Empezó yá a los 13 años (agora tien 42) xubiendo pelos montes del conceyu de Quirós, per La Mazaneda y pelos Picos d'Europa. Foi so padre, guía de montaña d'oficiu, el que lu aprendió nun deporte qu'empezó como una afición y que se convirtió na so vida, na so carrera profesional. Cuando Castro empezó a dar esos primeros pasos, lo de la escalada yera daqué minoritario. "D'antiguo facíate falta tener a daquién que t'aprendiera", asegura'l cuartanu. Yá non. La puxanza de los rocódromos, que n'Asturies tamién bilta con ganes, y fitos como l'oru olímpicu del estremeñu Alberto Ginés tán dándo-y la vuelta a la tortiella y convirtiendo un deporte que llegó a tener fama de ser un pelín esclusivu en mayoritariu.

L'asturianu da clases dende va siete años nun rocódromu de Collada Villalba, en Madrid, y comprobó de primera mano esta esguilada de popularidá. "Enantes a los rocódromos solo diben los escaladores a entrenar primero de dir a la roca; agora vese a xente de toa triba y de toles edaes", esplica, "hai munchos padres y madres qu'empiecen a llevar a los sos fíos a clase y que depués son ellos los qu'acaben probando". Y asina'l cumal de la popularidá d'esti deporte va tomando más y más altor. "Agora ye muncho más accesible y hasta lo dan pela televisión, que yera daqué que nunca se vio y muncha xente tienlo como un deporte más, como'l que va al ximnasiu", amiesta. Asturies ye un cumal pa la escalada. Un cumal y una cuna tamién, gracies a la so esgolada orografía y a que la puxanza de los rocódromos tamién trescaló nes trés grandes ciudaes de la rexón: Uviéu, Xixón y Avilés. Ello ye que en Gozón ta asitiada una potente compañía, de nome Top 30, que se dedica a montar rocódromos per tol mundu. "Fueron unos pioneros", asegura Castro. Tan afitada ta l'afición a esti deporte que'l Principáu acoyó en dos ocasiones el Campeonatu del Mundu d'escalada. Una vegada foi en Xixón y otra n'Avilés. Les ventayes son evidentes. Lo que más-yos presta a los qu'esguilen per primer vegada per un rocódromu ye que se potencia la fuerza y l'equilibriu. Eso dende un planu físicu. Cada xubida va afinando'l cuerpu. Pero tamién la mente. "Ayúdate a focalizar na forma na que tienes que facer les coses y engancha enforma porque ye una forma de superación personal, ye un deporte nel que tienes que trabayar y dir pillándo-y el rollu", apunta Castro, "ye una manera de desconectar tamién del día a día porque tas concentráu en dir xubiendo, xubiendo y en namás". Vamos, como si fuera una terapia de relaxación. Tala ye la puxanza que dende va tiempu ta de moda que los cumpleaños infantiles se celebren nel rocódromu. "Les fines de selmana tán enllenos guah.es, hailos que tienen cafetería y espacios reservaos pa facer les fiestes", rescampla Castro, que llegó a esguilar nos tabayones de xelu de Coloráu o pelo más arimao de Suiza. A la fin, a munchos de los que prueben dientro (nos rocódromos) acaba pruyéndo-yos facelo fuera, al aire llibre, na naturaleza. Esi ye yá'l siguiente nivel.