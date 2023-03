«Por cerca de trés minutos nun ganamos. Quedamos mui cerca». Ignacio Álvarez Mallo, Martín Cortina Recio y Mateo Valdés López, de segundu cursu de Bachilleratu del IES Aramo, son subcampeones a nivel nacional del concursu «Odisea», entamáu pola Sociedá Española d'Estudios Clásicos, los departamentos de Filoloxía Llatina y Griega de les Universidaes Andaluces y l'Asociación asturiana de profesores de Llatín y Griegu Céfiro y la catalana Aplec. Los trés estudiantes respondieron correchamente les once entrugues plantegaes sobre l'antigüedá grecollatina, col agua como tema central, pero'l grupu del IES Juan del Enzina de Lleón fíxolo en menos tiempu.

Los alumnos uvieínos emplegaron 31 minutos y 57 segundos en contestar a toles interrogantes plantegaes. Nel certame participaron más de 7.000 estudiantes, distribuyíos en 2.809 grupos. «Arríncamonos l'escayu del añu pasáu, cuando tuvimos dos fallos bien tontos», aseguró Mateo Valdés. Anque daquella nun pasaron de la primer fase, al grupu, que se denominó Fizogentes, sirvió-y la esperiencia del cursu pasáu. A Ignacio Álvarez y Mateo Valdés axuntóse esti añu Martín Cortina. «Preparáronse perbién», aseguró Victoria Sánchez, profesora de Llatín y Griegu de los trés alumnos.

Primeramente pasaron una fase pa representar al centru y dempués una rexonal, na que participaron con otros cuatro IES nel desempate. Finalmente, na fase nacional, cada grupu trabayó nel so centru so la vixilancia de los organizadores. «Dende'l principiu teníemos una estratexa preparada. Nacho centrábase nel preguntón, que la so respuesta yera un acrósticu cola primer lletra de les contestaciones a los diez interrogantes anteriores, y Martín y yo díbemos peñerando'l restu d'entrugues», dixo Mateo Valdés, al falar de la primer fase. Los trés estudiantes llegaron a la fase nacional más seles que na anterior, cuando tuvieron que treslladase al IES Doña Jimena, en Xixón. «Entós tábemos más nerviosos», aseguró Martín Cortina.

Fueron xuntos, cola so profesora, dende Uviéu en tren. Cerca del centru atoparon el chigre 'El Acueducto'. «Comimos ellí porque como tenía que ver col agua, el tema del concursu... Yera una señal», comentaron, ente rises. Nel concursu «había que filar mui fino», fizo Victoria Sánchez. En caúna de les entrugues, que yeren una especie de «cosadiella», los trés estudiantes identificaben «la palabra pola que teníemos que tirar», remarcó Mateo Valdés. «Foi un arguyu ser subcampeones del concursu», amestó Ignacio Álvarez, que va cursar Estudios Clásicos na Universidá. Martín Cortina va decidíse por Filosofía y Mateo Valdés por Historia. «Vamos en sen contrariu», afirmó ésti últimu. Nel IES Aramo estudien esti cursu 23 alumnos l'asignatura de Griegu (seis d'ellos en segundu) y 48 la de Llatín.