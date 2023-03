Maura Liz Velázquez, natural de Paraguay, llegó nel añu 2010 a Asturies en busca de trabayu, y atopólu de mano gracies a una amiga del so país residente en Tinéu. "Nel mio país fixi'l Bachilleratu y estudié un tiempu Derechu, pero dexelo", esplica esta entamadora rural que, nun primer momentu, tuvo trabayando n'atención domiciliaria, cuidando a una señora . "Al poco de finar ella ye cuando conocí a quien dende 2016 ye la mio pareya, que tien ganáu de lleche. Yo soi natural de la zona rural de Canindeyú, onde los mios padres tamién yeren ganaderos y facíen quesos. Siempre los vi ellaboralos, por eso conozo la técnica", esplica. Dambos son padres d'una neña de 3 años.

La idea de volver atopar n'Asturies el mundu de la ganadería y la producción de lleche fíxola ponese a pensar na posibilidá de realizar aquello que vio facer siempre a los sos padres, nel so país, pero primero de dar el pasu decidió ellaborar dalgún y dalu a conocer a amigos pa tantiguar si gustaba. "Lo del quesu surdió porque yo quería comer quesu como'l que se fai nel mio país y, mentanto la pandemia, foi cuando me punxi a facer pruebes. Llamé a una amiga paraguaya y a mas xente, y gustó. Y asina foi como foi creciendo en mí la idea de, nun futuru, dedicame a ello de forma profesional", esplica esta muyer de la que diz qu'el so quesu ye un quesu tienro de lleche de vaca. Y amiesta: "Decidí montar la quesería porque la xente empezó a demandame'l quesu, y como taba ensin trabayu, preparamos tolo necesario pa poder montar la quesería, que, como tal, empezó a funcionar n'abril del añu pasáu", diz esta productora que, con bon criteriu, nun pudo escoyer meyor nome pa definir el so productu: quesu Asturguaya, qu'ellabora na localidá de Val.lamonte, conceyu de Tinéu.

Los empiezos fueron duros, pero nunca apavoriaron a esta lluchadora qu'ellabora quesos tienros d'ún, dos y trés quilos. "La xente que más compra ye la xente llatino, porque lo conoz; dende equí viéndense mesmo n'Asturies como n'otres partes d'España. Agora tamién los asturianos tán empezando a probalu. Sé qu'a los asturianos gústa-yos más el quesu un pocu más curáu, por eso voi ellaborar otru tamién asina, más curáu, amás del míu tradicional. De fechu tamién toi pensando n'ellaborar otru quesu fresco, pa la plancha o pa freir, que los brasileños suelen comelu enforma. Al mes suelo vender ente 400 y 500 quesos", comenta .

Maura Liz Velázquez empecipió los trámites pa pidir una ayuda Leader nel añu 2020 y n'abril de 2022 nacía Asturguaya. Anguaño viende online y baxo pidíu a la so páxina web, Asturguaya.com, anque nun refuga, nel futuru, distribuyilo per delles tiendes n'Asturies. Nun tien bona cobertoria y recurre a conectase, mayormente en casa, al traviés del so teléfonu. "Pel momento voi tirando asina, pero creo que llueu nos van a poner perequí la fibra", matiza.

Como toa entamadora rural, Maura Liz combina'l so trabayu como quesera cola conciliación como madre y tamién con otres xeres propies del mediu nel que vive. "Tamién apriendo enforma de ganadería cola mio pareya. Yo nunca dexo d'aprender porque soi consciente de que nunca, por muncho que sepamos, lo sabemos tou", esplica esta quesera que, dende'l principiu, sintióse bien acoyida ente los sos vecinos en Tinéu. Ella cree que puede entamase y vivir nel campu asturianu "trabayando muncho. Tolos empiezos son duros, pero yo trabayo con muncha ilusión y con munches ganes y creo que, si ún se caltien asina, a la fin llógrase too. Amás a mi préstame muncho vivir en pueblu, igual m'afayo meyor qu'otros porque vengo tamién de zona rural. Toi feliz nel campu, cola mio familia y el mio trabayu. Nun me presta la ciudá nin la echo de menos".