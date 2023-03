Los osos volvieron a les Cuenques pa quedase. Un nuevu mapa del Principáu, publicáu apocayá, detalla la presencia de la especie nos valles mineros. N'Ayer y, sobremanera, na vertiente l.leniza del parque natural de les Ubiñes son yá habituales. Nos últimos años, estendiéronse al parque natural de Redes y a Morcín. Nel últimu llustru, rexistróse la presencia de mediu centenar d'exemplares. El nuevu estudiu, publicáu nel Sistema d'Información Territorial ya Infraestructura de Datos Espaciales d'Asturies (SITPA), recueye la evolución de la especie nel territoriu dende l'añu 1994.

Quiciabes volvieron primero, pero la primer buelga de la recuperación d'osos nes Cuenques datóse en 2009. Esi plantígradu pioneru rexistróse na llende de L.lena con Quirós, nel parque natural de les Ubiñes. Un añu dempués tamién se conseñó la presencia d'exemplares en Sobrescobio y nel puertu de San Isidro. Foi entós cuando empezaron les campañes pa la recuperación de la especie. En concretu, en L.lena y Ayer, la Fundación Oso Pardo (FOP) entamó'l plan européu LIFE+ Corredores d'Osu. Consistió nuna meyora del hábitat, con plantíos de frutales, y campañes de concienciación.

Abulta que dieron resultáu. Nos años siguientes, los avistamientos y los daños multiplicáronse. La especie estendióse pel parque de les Ubiñes, na llinde col conceyu de Quirós -onde la presencia de plantígrados ye más frecuente-. Tamién n'Ayer, na llende con Lleón, conceyu nel que se rexistraron trés exemplares nel añu 2019. Nesi mesmu exerciciu, l'históricu de datos señala la presencia de dellos exemplares (ente trés y cinco) nos montes de Morcín. La FOP yá anunciara'l posible asentamientu de plantígrados n'El Aramu: "Si tuvieren bona vista, yá veríen Uviéu", bromió'l presidente de la entidá, Guillermo Palomero.

La espansión de los osos ta resultando más lenta nel parque natural de Redes, a pesar de que'l territoriu apaez etiquetáu como "históricu" de la especie nel mapa. Nos últimos años, confirmóse la presencia de siete exemplares. L'últimu rexistru foi en 2019, magar la publicación solo recueye hasta l'exerciciu de 2020. Tolos plantígrados de Redes de los que se tuvo constancia nel estudiu, atopáronse na llende del parque natural col conceyu de Llaviana, en Sobrescobiu.

Oxetivos

Queda camín por andar. Col tránsitu d'osos yá aseguráu nos valles mineros, l'oxetivu de les entidaes conservacionistes ye agora'l so asentamientu naquellos territorios de tradición osera (sobremanera, Ayer y L.lena). Va unes selmanes, hubo un encruz d'acusaciones en relación a la espansión nel parque natural de les Ubiñes. Dende'l Fondu pa la Protección de los Animales Selvaxes (FAPAS), Roberto Hartasánchez asegurara que los plantígrados nun asitiaben en L.lena. Declaraciones a les que retrucaron rápido los vecinos del espaciu protexíu: "Convivimos a diario colos osos", apuntaron. Dende'l so puntu de vista, poner en tela de xuiciu la presencia de plantígrados perxudica gravemente a los ganaderos de la zona. "Son ellos los que tienen que apechugar colos daños, y coles reclamaciones énte la Conseyería, non los ecoloxistes", concluyeron.