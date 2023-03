Suena na clase "Paint it, Black". Ye un clásicu de los Rolling Stones que marcó a una xeneración. Los cuarenta alumnos d'introducción al inglés al traviés de la música contemporanea, una innovadora iniciativa de UNED Asturies, con sede en Xixón, pa mayores de 55 años, disfrutaron del so ritmu avivao y enérxico na so mocedá, pero desconocíen el so significáu y cómo fala de la depresión en plena década de los sesenta. "Parten d'un nivel baxu. Lo más trabayoso foi escoyer qué cantares representativos de la historia de la música s'afayaben al cursu. Delles lletres resulten inviables, porque son testos lliterarios, prácticamente poemes cantaos mui enguedeyos pa traducir con conocimientos básicos", esplica'l profesor Aníbal López.

Sol títulu "Introducción a la llingua inglesa al traviés de la música contemporanea (de los Beatles a Lady Gaga)", López vio nesti cursu tou un retu d'innovación pedagóxica. "Dediquéme al inglés pola música. Viniéronme un montón d'idees a la cabeza. En cuanto me lo propunxeron, acepté", confiesa esti melómanu. El profesor imparte estos meses un cursu de quince clases, una per selmana, con un total de 25 hores. Ye la primer vegada que se fai na UNED. Nun hai deberes, nin teoría "a pelo" nin exames. "Estrememos el temariu por décades. Dende los 60 hasta los 2.000 con una muestra de lo más icónico de la música popular", esplica. Rock progresivu, punk, música negro, tecno-pop, cantares d'autor… Dende Reinu Uníu hasta la costa oeste d'Estaos Xuníos. En cada clase reparte unes fueyes coles lletres, el contestu históricu nel que surdieron, un anecdotariu ya información sobre la corriente musical de la década. "Son cinco capítulos, caún enmarca una década musical, con trés bloques caún. Traducimos al español al tiempu en clase y ponémonos con cualquier tipu de dulda", sintetiza López. Suenen ‘Los Beatles’, ‘The Doors’, ‘Sex Pistols’, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Leonard Cohen… "Ayúdalos a retener meyor los conceutos y tar más motivaos", cavilga esti docente. Nun falten tampoco les muyeres. López incide en qu'artistes como Janis Joplin, Patti Smith, Madonna o Lady Gaga "tienen que tener el so pesu porque dacuando son les grandes silenciaes". Esa ye la teoría del cursu. Toca ponese del llau de los estudiantes. En primer fila, Esther Cernuda repasa les sos notes. Les sos fueyes tán llenes d'apuntes ente les lletres de los cantares. "Esplica xenial los conceutos. Ye mui entreteníu y prestosu. Da cultura musical y ayuda a meyorar n'inglés", apunta esta funcionaria xubilada. Esa molición compártela un poco más p'atras Jesús Corredoiras. Amante del jazz y el blues, encánten-y cantautores como Dylan o Cohen. Son xusto les lletres qu'acaben d'analizar. "Apuntéme porque m'abultó mui interesante la propuesta. L'atención y la memoria van de la mano. Si t'interesa la lletra, el vocabulariu queda muncho meyor". Al fondu, María Antonia Crespo ve les clases "más axiloses y con menos teoría". "Encántame entender les lletres. Sobremanera, de la dómina más hippy. Soi mui fan de grupos como los Beatles y The Mamas & the Papas. El "listening" ye lo que más cuesta a la xente de la mio quinta", xustifica. La coordinadora de los cursos pa mayores de 55 años de la UNED, Remedios Zapico, celebra el "ésitu" d'esti nuevu cursu, qu'escosó places: "Contamos repitir. Les que s'apunten son persones aventureres a les que-yos encanten los retos. Demuestra que conxugar una metodoloxía analóxica axilosa resulta atractivo pa ellos. Ye introducise al inglés al traviés d'una puerta mui distinta".