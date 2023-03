El Principáu collabora con dos eventos que se van facer n'abril na Feria del Llibru y nel Institutu Cervantes de Londres pa promover la traducción al inglés d'obres escrites n'asturianu y formen parte d'un proyectu impulsáu pola Universidá de Warwick.

Al traviés de la Dirección Xeneral de Política Llingüística collabora col proyectu académicu 'Changing the Translation Landscape from Multilingual Spain: Cultural Diplomacy and the UK Publishing Industry' ('Cambiar el paisaxe de la traducción de la España multillingüe: diplomacia cultural y la industria editorial británica'), dirixíu pola profesora Olga Castro, de la Universidá de Warwick (Reinu Uníu), que busca estudiar y promocionar la traducción de lliteratura dende les distintes llingües d'España dientro del país británicu.

La collaboración del Principáu fai posible la presencia de la lliteratura en llingua asturiana nuna mesa redonda que va facese'l xueves 20 d'abril na Feria del Llibru de Londres col títulu 'Less Translated Literatures from Spain: Asturian, Basque, Galician' ('Lliteratures españoles menos traducíes: asturianu, vascu, gallegu').

Esti actu va cuntar cola intervención del autor y traductor gallegu Xesús Fraga, de la editora Susie Wilde, editora del sellu galés Parthian Books, y de Robin Munby, traductor lliterariu británicu afincáu n'España, autor de traducciones inédites asturianu-inglés.

Al otru día, vienres 21 d'abril, va haber nel Institutu Cervantes de Londres l'actu 'Riveting Writing from Multilingual Spain. Translators from Asturian, Basque, Catalan, Galician and Spanish' ('Lliteratura apasionante de la España multillingüe. Traductores del asturianu, vascu, catalán, gallegu y español'), una sesión que va incluyir la presentación de la revista 'The Riveter', publicada pol organismu European Literature Network.

El númberu que se presenta incluye traducciones al inglés de testos asturianos d'autores como Pablo Texón y Claudia Elena Menéndez, amás d'un artículu de Robin Munby qu'ufierta la so perspectiva sobre la traducción ente estos idiomes.

"El propósitu de que la lliteratura asturiana tea presente nestos actos ye ayudar a la difusión de la nuestra lliteratura más actual fuera de les nuestres fronteres, amás d'intentar despertar l'interés de les editoriales britániques por obres escrites en llingua asturiana", indicaron dende'l Principáu al traviés de nota de prensa.