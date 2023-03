L'azul de la bandera asturiana rescampló esti día ente la marea verde que se formó en Madrid pa disfrutar del primer desfile de San Patriciu que se celebra en territoriu español. La Banda de Gaites de Corvera, col so director Bras Rodrigo al frente, foi una de les principales protagonistes d'una cita qu'axuntó a más de 300 gaiteros y que llegó pa quedase. "Participaron representantes de toles partes d'España y tamién internacionales. Foi un ésitu total y por eso va afitase. Esta mesma selmana vamos empezar a preparar la edición del añu que vien", asegura Bras Rodrigo, ún de los impulsores de la cita. Rodrigo, que perteneció al Comité Executivu del Desfile de San Patriciu en Nueva York, tenía ente ceya y ceya'l desembarcu en Madrid como forma de recordar que los primeros en celebrar con un percorríu de gaites la festividá de San Patriciu fueron los españoles en San Agustín de la Florida, en 1601. Y esi enfotu convirtióse esti día en realidá.

El gaiteru asturianu taba bien contentu al rematar el desfile. "Como ye tradicional en San Patriciu, tol mundu llevaba daqué verde y el coloríu que tiñó Madrid foi una auténtica pasada", dicía poco dempués de terminar la ruta. "Salimos de la Plaza Mayor y percorrimos delles cais del centru hasta llegar a la cai Bailén, na zona del Palaciu Real. A lo llargo de tou'l trazáu víase muncha xente y montóse una bona folixa", señala Rodrigo. "Nós volvimos llevar la bandera d'Asturies a una cita especial, como lo fiximos n'otres ocasiones y como lo siguiremos faciendo. Nun puede ser d'otra manera", añede.

Depués del desfile, a les nueve de la nueche, hubo un conciertu na Sala Changó nel qu'actuaron, amás de Bras Rodrigo, los grupos "Ramalleira" y "D’Baldomeros". El gaiteru asturianu aprovechó l'acontecimientu pa presentar el so nuevu single "La Flor del Birobán", un cantar adelantu del que va ser el so quintu álbum, que va salir a finales de 2023. "Tien un estilu un poco rock-celta y parte d'un cuentu que me cuntaba'l mio güelu", esplica l'asturianu.