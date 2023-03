A Leonel Virosta conócenlu nos pasiellos de los institutos. Nun ye futbolista nin cantante. Tien una canal de Youtube y ye'l profesor virtual de Bioloxía de munchos mozos amás de facer les sos práctiques nel IES Alfonso II dientro del máster universitariu que cursa n'Uviéu pa convertise en docente. Con 23 años, lleva yá siete faciendo vídeos y atropa 175.000 siguidores, con alredor de diez millones de visualizaciones.

"Mira. Ye'l rapaz qu'esplica lo de la mitosis", escucha a los mozos Virosta, que nació n'Alicante anque la so familia lleva nueve años viviendo en Cantabria. Esi ye'l vídeu que recibió más visites de los alredor d'ochenta que realizó, con 1,3 millones d'accesos, na so canal "Flip your learning" (Da-y la vuelta al to aprendizaxe). Esti trabayu, nel que lleva atolláu los últimos años, surdió cuando tenía 16: "Entráronme duldes sobre lo que lleía nos llibros mentanto estudiaba y empecé a pensar qu'esto-y pasaría a más rapazos".

"Vía vídeos pa entender determinaes asignatures. Motivóme una canal de física y matemátiques y decidí probar a facer material de Bioloxía, de la qu'había poco conteníu", apunta. Afirma Leonel Virosta que-y dio importancia "al aspeutu visual", quiciabes influyíu polos sos padres, que son actores de teatru. "Camiento qu'una hestoria puedes cuntala de delles maneres y busco la que más me presta", diz.

El youtuber intenta "conectar" colos estudiantes a los que se dirixe y que los sos "vídeos sían curiosos visualmente". Trabaya solu pa crear el material audiovisual que comparte na so canal de Youtube, anque reconoz que lo ideal sería tener un equipu. Recalca Virosta que dedica "munches hores a grabar los vídeos" porque cada frase repítela hasta que queda como quier. "Tien que tresmitir la emoción que toi buscando", comenta.

Anque intenta que la duración de los vídeos quede en diez minutos aprosimao, reconoz que col pasu del tiempu tiende a facelos más llargos. A Leonel Virosta que lu reconozan nos institutos o pela cai mozos o profesores, per un llau pon-y "presión" anque tamién "motiva". Y, almite, sírve-y naquellos "momentos nos que dudamos de nós mesmos y de si tien sentíu lo que facemos".

El youtuber recibe mensaxes d'estudiantes pero tamién de docentes sobre eses clases qu'imparte na rede. "Atopo con profesores que me comenten que-yos ponen dalgunos de los mios vídeos a los alumnos y eso motiva", recalca.

El mozu llegó a afondar en programación y el modeláu 3D coles mires d'ameyorar les sos creaciones audiovisuales. Leonel Virosta, alumnu d'altes capacidaes qu'estudió el Bachilleratu en casa, concluyó la carrera de Bioloxía Celular na Universidá de Manchester, na que se matriculó en llogrando una beca del British Council.

Agora, fórmase nel máster universitariu que-y permitirá dar clases n'institutos y facer les práctiques nel Alfonso II. Los sos planes pasen por presentase a les oposiciones que se van convocar dientro de dos años y enfrentase, ensin una pantalla pel mediu, al "retu d'agabitar a los alumnos" a la Bioloxía. Un oxetivu que yá algama nel so proyectu docente al traviés d'internet, con una esplicación ameno y detallao. Leonel Virosta tien la intención de siguir creando material audiovisual pa tresmitir conocencies mentanto prepara les oposiciones.