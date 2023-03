Los ciruxanos xixoneses Iván González y Rodrigo Gil conócense dende los 15 años y bromien con qu'hai selmanes nes que se ven más ente ellos que coles sos muyeres. Trabayen a comuña pal serviciu d'Uroloxía del Hospital de Cabueñes y reconócense como unos "frikis" de les meyores técniques del sector, nes que se fueron formando pola so cuenta nos últimos años. Por eso, cuando'l pasáu vienres pudo estrenase por fin el nuevu robot quirúrxicu del centru, el nome de los dos ciruxanos que teníen d'encabezar el procedimientu taba yá claro. Porque pa pilotar un "Da Vinci" fai falta una acreditación especial, como un carné de conducir, y estos dos profesionales yá lu teníen. Y tamién porque, depués tantos años operando xuntos, la "pareya de baille quirúrxicu" que dicen formar funciona yá cuasi ensin tener que falar n'alto.

"Si escucho un carpíu yá sé que toi faciendo daqué que nun-y gusta", bromia Gil. El so estrenu col robot foi con una prostatectomía, una extirpación de próstata por un cáncer, que se saldó ensin incidencies y col paciente dáu d'alta a les 24 hores. "Ye ilusionante poder sacar alantre un proyectu asina nel hospital nel que nacisti", felicítase González. Los dos médicos tienen 44 años, formáronse na ciudá y trabayen de forma estable en Cabueñes dende va una década. Dambos llevaben años formándose en técniques de laparoscopia –que dexa operar al traviés de cámares y con muezques mui pequeñes, evitando les ciruxíes abiertes– y, apocayá, nes operaciones con robots. "Fixímoslo pola nuesa cuenta porque sabíemos qu'en dalgún momentu esto diba pasar", esplica Gil. Los ciruxanos, anque siempre en tonu amistosu, acabaron "picándose" pa ver quién consiguía más hores de simulación con estos robots y colos meyores resultaos, y dambos llograron la acreditación esperada primero que'l robot llegara al hospital públicu. Cuando lo fixo, y sabiendo que l'estrenu d'estos aparatos aveza facese siempre con prostatectomíes, el tándem de González y Gil yera'l más preparáu.

Nesta primer operación foi González l'encargáu de sentase na gran consola dende la que se remana'l robot y Gil, el responsable d'asistir nel campu quirúrxicu remanando los cuatro brazos del "Da Vinci". Dambos supervisaos, como mandaba'l protocolu, por un ciruxanu-tutor que nun tuvo que xixilar gran cosa. Salió too según lo previsto y cuéntase con que l'hospital programe nueves prostatectomíes con robot nes próximes selmanes. "Operar con esti robot ye como tener recreación 3D, pero na vida real. Siénteste como si metieres la cabeza dientro del abdome del paciente", destaca Gil, qu'esplica qu'extirpar próstates con esta nueva técnica amenorga al máximu'l riesgu d'estropiar terminaciones nervioses del paciente y afectar a la so continencia urinaria y la so actividá sexual. "El gran oxetivu ye que pueda recuperase como si enxamás se lu llegara operar", asegura. González destacaba tamién el "gran aciertu" de que'l Principáu diera'l vistu bonu a mercar dos robots, ún pal HUCA y otru pa Cabueñes, porque va permitir que, a plenu rendimientu, la rexón pueda operar a unos 30 pacientes a la selmana y, progresivamente, axuntar nueves ciruxíes a realizar, nes que van participar activamente los servicios de Ciruxía Xeneral y Xinecoloxía