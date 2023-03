Asturies va ser la comunidá autónoma que menos va crecer esti añu, xunto con Murcia, pero l'añu qu'entra va encabezar l'aumentu del productu interior brutu (PIB) nel país, empatada con País Vascu, Cantabria y Baleares, según les estimaciones asoleyaes esti día por BBVA Research.

El serviciu d'estudios del bancu meyoró les sos previsiones pa esti añu en toles comunidaes, una vegada que yá revisara'l pasáu día 14 la so predicción pa España con un alza de cuatro décimes al respeutive del so pronósticu d'avientu y asitió la crecedera esperada nel país pa esti exerciciu nel 1,6%. Esti día'l Bancu d'España tamién actualizó la so estimación hasta'l 1,6% pa España (como yá dio a entender en xineru), trés décimes más de lo qu'albidrara'l 20 d'avientu.

Nel casu d'Asturies, BBVA espera un emburrión esti añu del 1%, el mesmu que Murcia y cuatro décimes más al respeutive de la meyora barruntada n'avientu (0,6%). Con too y con ello, Asturies va meyorar cinco décimes menos que lo esperao pa la media nacional. El diagnósticu atribúi'l comportamientu más dinámicu a les comunidaes con presencia de factoríes automovilístiques pol esperáu repique d'esta actividá. Les predicciones nun inclúin el posible impactu que pueda suponer la inversión arreyada a los fondos europeos de Próxima Xeneración.

El BBVA ye muncho más optimista sobre'l comportamientu d'Asturies en 2024, magar qu'amenorgó les sos mires al respeutive de les asoleyaes n'avientu mesmo pa España como pal conxuntu de les comunidaes pal próximu añu. La proyección de BBVA apunta a que la economía del Principáu va repicar el 2,9%, la mayor tasa d'España –compartida con País Vascu, Cantabria y Baleares–y trés décimes más que'l promediu (2,6%). N'avientu albidrara'l 3% p'Asturies y el 3,4% pa España .

Según el Bancu d'España, el país va recuperar nel segundu semestre'l nivel de PIB de 2019 (previu al covid), mentanto rebaxó en 1,2 puntos la tasa d'inflación media esperada, hasta asitiala nel 3,7 %, lo qu'atribuyó sobremanera al menor costu de la enerxía. La inflación subxacente (ensin enerxía y alimentos frescos) va baxar más amodo, hasta asitiar nuna media del 3,9%. Los alimentos entá van crecer el 12,2%. Espérase que la crecedera del empléu (midíu n'hores) medre esti añu trés décimes, hasta'l 0,9%, y que la tasa de paru meyore dos décimes y asítie nel 12,7%.

El presidente del Principáu, Adrián Barbón, destacó esti día como "mui positivo" que la inversión internacional creciera n'Asturies el 255% en 2022.