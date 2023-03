Asturies xeneró l'añu pasáu 12.372 GWh d'eletricidá y consumió 8.842. Poro, el Principáu caltien un saldu esportador d'enerxía anque nun cuntente coles centrales térmiques de carbón clausuraes de Lada y Soutu la Barca y nun rexistrar un rápidu afitamientu de les anovables.

El parque de xeneración de tecnoloxíes anovables del Principáu d'Asturies creció un 2,6% a lo llargo de 2022 al sumar 40 nuevos megavatios (MW) eólicos. Amás, nesi añu la rexón despidióse de 19 MW provenientes de los residuos non anovables y sumó 2 MW más de coxeneración. El 41,7% de la potencia instalada autonómica ye anovable.

Estos datos apaecen recoyíos nel "Informe del sistema eléctricu español 2022" y nel "Informe d'enerxíes anovables 2022", documentos de Rede Eléctrica d'España que recueyen les principales magnitúes del sector y que fueron presentaos esti día por Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, matriz de Rede Eléctrica.

Según el documentu, la primer tecnoloxía del parque de xeneración eléctricu d'Asturies a zarru del 2022 siguió siendo'l carbón, qu'ocupa'l 32,7% de los megavatios en serviciu, siguíu pol ciclu combináu (22,3%), la hidráulica (21,1%) y la eólica (18,3%).

Mentanto 2022, el Principáu xeneró un total de 12.372 GWh d'eletricidá, siendo'l carbón la so principal fonte de xeneración, con una cuota del 41,3% del total del mix. Darréu vien el ciclu combináu, que produció'l 31,3% del total d'enerxía asturiana. Pela so parte, la enerxía eólico incrementó la so producción un 12,6% al respeutive del añu anterior y anotó 1.422 GWh, el 11,5% del total; mentanto que la hidráulica, qu'algamó una cuota del 7,2%, tien visto amenorgada la so producción un 48,4% por mor, principalmente, de les escases precipitaciones del 2021.

En términos globales, Asturies incrementó la so producción d'eletricidá un 9,6%, cerrando l'añu con un 20,8% de xeneración anovable.

El Principáu rexistró una demanda d'enerxía eléctrica en 2022 de 8.842 GWh, un datu que supon un 4,4% menos qu'en 2021. El consumu asturianu representa'l 3,5% del total nacional.