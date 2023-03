Víctor Jara cantaba aquello de "la vida ye eterna en cinco minutos" y la Catedral d'Uviéu, ensin llegar a tanto, sintetizó la so llarga historia nun vídeu curtiu, amañosu pa internet. Trátase de "La Catedral d'Uviéu, 1.200 años d'historia", desarrolláu por Where is Asturias y que la Catedral llogró producir col sofitu del Conceyu d'Uviéu y del Principáu d'Asturies. El vídeu presentóse esti día na Sala Capitular del templu, nun actu nel que participaron el deán de la Catedral, Benito Gallego ; l'alcalde d'Uviéu, Alfredo Canteli, y Begoña Panea, de Where is Asturias.

El vídeu, tal qu'esplicó Panea, producióse en dos versiones. Hai un montaxe completu, d'alredor de 20 minutos de duración, y otru recortáu y preparáu pa ser unviáu a redes sociales, de poco más de cinco minutos. Esta segunda versión foi la que se presentó na Catedral, y esi mesmu día xubióse al perfil oficial de la Sancta Ovetensis en Youtube. Nesos cinco minutos, trázase un breve percorríu pela historia del conxuntu catedraliciu, enseñando dalgunos de los sos mayores atractivos pa fieles y turistes, como'l Santu Sudariu o la torre gótica. Tamién s'amuesa una recreación de cómo sería Uviéu en tiempos d'Alfonso II: ye una vista de la maqueta central de la esposición "Camino Primitivu. Uviéu" que LA NUEVA ESPAÑA presentó l'añu pasáu. «Nun se puede querer nada que nun se conoza, y esti vídeu, como tolos medios qu'ayuden a conocer la nuesa catedral, van ayudar tamién a querela», señaló Benito Gallego, na presentación. El deán quixo agradecer la collaboración d'un grupu d'espertos que, como destacó, «siempre tán ehí, a puntu, pa facer lo que sía en favor de la Catedral». Trátase de los historiadores del arte Vidal de la Madrid y Yayoi Kawamura, l'arquiteutu Jorge Hevia y el doctor Javier Portilla, amás de l'arqueóloga y responsable de bienes culturales del Arzobispáu, Otilia Requejo. Toos ellos asistieron a la presentación del vídeu promocional. Gallego tamién destacó la collaboración del Equipu de Gobiernu, y n'especial la sensibilidá del alcalde, Alfredo Canteli, y del conceyal de Turismu, Alfredo García Quintana (tamién presente na Sala Capitular) pa cola Catedral. «Mentanto l'alministración del Conceyu tea en manos d'esti Alcalde, tamos seguros de tener el so sofitu. Ellos entienden que la Catedral y la so torre son l'edificiu singular d'Uviéu, y que tien que ser el cabildru el que lo alministre. Entienden esa relación de la Catedral cola ciudá y la ciudá cola Catedral, y saben que sofitar a la Catedral ye querer bien a la ciudá y facer bien pola ciudá», cavilgó Benito Gallego, a la fin de la proyección. Esti vídeu supon amás un nuevu pasu nel esfuerzu modernizador de la Catedral d'Uviéu, qu'apocayá xubiló les obsoletes audioguíes pa entamar una app gratuita de móvil que permite a los visitantes percorrer el complexu catedraliciu con audiodescripciones en siete idiomes y un apartáu gráficu qu'arriquez la visita y facilita la comprensión de les distintes etapes constructives del templu .