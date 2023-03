Somiedu tien ganáu'l títulu de paraísu oseru y los fechos asina lo demuestren. Nel Parque Natural la primavera llegó con una noticia bárbara pa la especie: los cuatro esbardos que nacieron la pasada seronda salieron del osil dempués de pasar l'iviernu n'aparente bon estáu xunto a la so madre.

Asina lo anunció'l FAPAS (Fondu pa la Protección d'Animales Selvaxes) n'alcontrando a la singular familia pelos montes somedanos. «Ye una madre bárbara», aseguren na asociación. Y ye que, si yá nun s'aveza ver un partu múltiple como'l que se produció –ye un finxu nel Cordal Cantábricu–, menos lo ye que sobrevivan toles críes. Pero nesti casu fixéronlo y hai imaxes que lo conseñen tomaes pol FAPAS. «Mesmo la madre que les críes tán en perfectu estáu», aseguren.

A la osa -que por méritos propios ganóse ser bautizada como "Natividá" o l'abreviáu "Nati"- quéda-y una dura primavera per delantre pa sacar arriba a la so numberosa prole. Espliquen en Fapas que «d'ella van mamar la so lleche, suponiendo un gran esfuerzu que tien que se compensar con una bona alimentación». Mentanto avanza la primavera y floria'l monte, salen los primeros frutos y déxense ver los insectos, a la osa nun-y quedará otru remediu qu'echar mano de proteínes, delles vegaes sacaes «davezu nel monte de los cadabres de los animales selvaxes que morrieron a lo llargo l'iviernu y queden atapaos pola nieve, calteniéndose hasta que'l dexelu los desatapa y s'afayen». El carnáu atrai a los plantígrados afamiaos tres l'iviernu, mesmo que los sitios onde morrieron y fueron soterraos animales domésticos.

La localización de la osa l'ochobre pasáu foi un gran acontecimientu. Miembros del FAPAS y axentes de la Patrulla Osu del Principáu d'Asturies del Parque de Somiedu fueron los que s'atoparon la familia numberosa. Fueron los vecinos los que los avisaron d'ello.