El director y guionista uvieín Sergio G. Sánchez conocía bien a Pilar Gutiérrez y el so trabayu como ilustradora, pero foi'l descubrimientu de la so collaboración con Alberto Boza nun cuadernu sobre los Picos d'Europa lo que lu llevó encargar a la so hermana un trabayu asemeyáu sobre la ciudá na que nacieron: Uviéu.

La productora audiovisual Kikinan del cineasta asturianu debuta asina nel mundu editorial con «Oviedo, cuaderno ilustrado», un «llibru pequeñu, coquetu y entrañable, como la ciudá a la que retrata», esplica Sergio G. Sánchez. Pilar Gutiérrez trabaya col so hermanu Sergio dende siempre. Como'l mesmu director esplica na introducción del llibru , «cada vez qu'escribo un guion, Pilar ye la primer persona en lleelu y dende esi momentu acompáñame nel diseñu visual de too lo que faigo como cineasta». Pal realizador, ella ye «un comodín d'oru dientro de la baraxa de los mios collaboradores habituales». El dibuxu de Pilar Gutiérrez caracterízase por un trazu llimpiu y cenciellu, con ilustraciones a llápiz y acuarela. Nes so postales reflexa l'Uviéu más conocíu pero tamién requexos apartaos y curiosos. El cuadernu complétase con testos curtios, con informaciones práctiques ya impresiones y alcordances de l'autora. «Oviedo, cuaderno ilustrado» puede sirvir como presentación pa un visitante pero tamién pal carbayón namoráu de la so ciudá. En palabres de Sergio G. Sánchez, «en cualesquier de los casos, al lleelu tienes la sensación de tar percorriendo les cais d'Uviéu en compañía de daquién que siente un fondu ciñu pela ciudá». Los siguidores del trabayu de Sergio G. Sánchez veríen y disfrutaríen yá otros trabayos de Pilar Gutiérrez nes películes del so hermanu. Asina, de so yeren los dibuxos que Connor facía na so llibreta en «Un Monstruo viene a verme», les ilustraciones, talles y cuadernos que llevaben cada requexu de la casa de «El secreto de Marrowbone» o les enigmátiques ilustraciones qu'anubríen la casina del árbol de «Alma». «Oviedo, cuaderno ilustrado» yá ta a la venta nes llibreríes.