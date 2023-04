El mecenalgu particular sigui arriqueciendo los fondos del Muséu de Belles Artes d'Asturies. Una coleicionista donó d'un xeitu desinteresáu dafechu a la gran pinacoteca asturiana una espectacular tabla de José María Navascués, fechada en 1964 y que representa "La última cena". Coles mesmes l'Asociación Amigos del Muséu de Belles Artes adquirió pa la colección entrambes obres de los artistes Elisa Cuesta, Rodrigo Martín y Jezabel Rodríguez. Les cuatro obres fueron yá aceptaes pol patronatu del Belles Artes y van llegar llueu a la institución.

"La última cena", una pimpana tabla de metru y mediu d'anchu por 44 centímetros d'altu, ta firmada y fechada nuna esquina. Va ser la obra númberu 34 del artista nel Belles Artes, y supon una importante incorporación entrín y non persiste nel estilu esquemáticu y poderosou que Navascués desenvolvió n'otres obres decoratives d'esos años, casu de les de la cafetería del hotel La Jirafa y la cafetería Ronda.

Tocantes a les obres donaes pola asociación d'Amigos, trátase de "Stripe #05", acrílicu sobre llenzu de Rodrigo Martín fecháu en 2018 y adquiríu a la galería de Lucía Dueñas; "Possible cone Factory", una instalación d'Elisa Cuesta fechada en 2022 y adquirida a Falcón Gallery; y un acrílicu sobre tabla ensin títulu de Jezabel Rodríguez, fecháu en 2022 y que llega dende la galería de Guillermina Caicoya. Trés obres coles que l'asociación d'Amigos del Belles Artes persiste na so vocación por incrementar, na midida de les sos posibilidaes, los fondos de la gran pinacoteca asturiana. L'asociación d'Amigos, considerada pol Belles Artes, el so director y el so patronatu, ún de los grandes activos de la institución, raspia yá'l millar de miembros.