El Vesu, el festival indie del branu uvieín, llega esti añu a la so cuarta edición y faise menor d'edá. Siquier, el cartel, presentáu esti día pol responsable de la programación, Íñigo Domínguez, y el conceyal de Cultural del Conceyu d'Uviéu, José Luis Costillas, abulta que da un xiru sobre los conteníos a los que tenía avezáu a parte del so públicu, ábrese al espectru de la nueva música urbana na so fastera más pop, como'l productor Alizzz.

El collaborador de C. Tangana quiciabes sía ún de los mayores esponentes d'esti enclín, anque la nómina que completa'l cartel d'esti añu tamién inclúi al dúu granadín "La Plazuela" o a Jimena Amarillo, dos propuestes bien populares ente un públicu d'edá mui mozo. Pa Domínguez, los cambios nun son un problema, y esti día defendió esta variedá: "Nun nos presta tener el mesmu cartel que'l restu de festivales, préstanos da-y la vuelta a les propuestes y a la programación". Frutu d'esi enfotu ye l'otru nome que comparte protagonismu nel cartel del Vesu d'esti añu con Alizzz y col que nada tien que ver, el músicu norteamericanu Curtis Harding, soulman finu de nueva xeneración pero maneres clásiques, elegante y de directu deliciosu. Tampoco falten vieyos conocíos del festival, como Carlangas, que tuvo en La Vega con "Novedaes Carminha" y va repitir agora en solitario. Tampoco s'escaecieron d'axuntar delles aportaciones internacionales curioses, como la banda alemana "Klangphonics", un tríu techno qu'utiliza cacharrería nes sos sesiones y que va dar n'Uviéu'l so únicu conciertu n'España, y los belgues "Le Boom". Del restu de nomes ("Futuro Terror", "La Paloma", "Monteperdido", "Pipiolas", Sila Lua o "Alíen Tango") destaca l'apuesta por "el talentu emerxente". Pel momento, el Conceyu sacó yá a la venta los primeros mil abonos, con un preciu de 52 euros pa los trés díes. Los organizadores cuenten con un aforu máximu d'unes 2.000 persones pa caltener la tónica d'otres ediciones, un festival ensin aglomeraciones onde puede tase sele. El conceyal aventuró que La Vega, y la chimenea de la so central qu'esti añu protagoniza'l cartel, va poder siguir conviviendo col Vesu nos próximos años pese al conveniu a puntu de roblase y que va modificar la titularidá de los terrenes, güei inda en manos de Defensa .