Los versos del valdesanu Padre Galo (1884-1939) van convertíse en pieces musicales gracies al últimu trabayu de Joaquín Pixán. El tenor asturianu escoyó un total de catorce poemes, la mayoría escritos n'asturianu y cinco d'ellos n'italianu, pa convertilos nun proyectu musical que sirva d'homenaxe al sacerdote que tanto fixo pola dignificación de la llingua asturiana. El músicu cangués presentó'l xueves pasáu en Cadavéu'l conciertu "Fernán Corones. Padre Galo: una llectura musical" que va tener llugar el próximu 8 d'abril, a les siete de la tarde, nel Conservatoriu de L.luarca.

Pixán tuvo acompañáu pol director de Política Llingüística del Principáu, Antón García, y tamién pol conceyal de Cultura de Valdés, Ismael González. Entrambos destacaron la relevancia del nuevu proyectu musical de Pixán, en collaboración con Manuel Fernández Avello. El tenor, natural de Cangas, va xubir al escenariu del Conservatoriu de L.luarca en compañía de la soprano Dolores Granados, la cantante Marta Arbas y l'agrupación coral Voces Blanques del Nalón, amás de los instrumentistes Eva Kerloc'h, Javier Romero y María Álvarez.

"Tamos percontentos de poder participar nesti conciertu", sorrayó Antón García, quien recalcó'l llabor de la Conseyería de Cultura nestos postreros cuatro años en defensa de la obra y la rellumante trayectoria de Fernán Coronas, seudónimu del Padre Galo. "Esta llexislatura quixímos dar un emburrión a la figura d'esti intelectual", señaló'l director de Política Llingüística. Nesti sen, recordó delles iniciatives como'l conveniu firmáu col Conceyu de Valdés pa convertir la casa natal del Padre Galo en La Casina de la Traducción y el proyectu cola Fundación Valdés-Salas pa encuriosar y dixitalizar la obra del escritor.

Pixán espresó en Cadavéu'l so "sofitu ensin dudes" a esti proyectu de recuperación de la figura del Padre Galo, al que definió como "la nuesa bandera". Esplicó que la investigación musical que desenvolvió nos últimos meses permitió-y tamién realcontrase cola so llingua materna y "volver a los mios raigaños". Pa dar forma a esti conciertu, Pixán tuvo qu'investigar la obra llírica del sacerdote valdesanu dende la música y conseña'l papel importante qu'esti arte xugó na so trayectoria. Sábese que'l Padre Galo discurrió na so mocedá un sistema numbéricu d'escritura musical y que tocaba dellos instrumentos, como l'arpa y el salteriu. Amás, recreó delles dances folclóriques rellacionaes cola fiesta de La Regalina. Nun ye la primer vegada que les sos creaciones sirven d'inspiración pa un cantar y, agora, Manuel Fernández Avello y Joaquín Pixán engorden la llista con estos catorce poemes musicaos.

Pixán cerró la presentación de Cadavéu interpretando l'adaptación musical del poema "La incla interior", al que que considera ún de los "más icónicos" del Padre Galo.