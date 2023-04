La tristaya estadística demográfica asturiana entró en 2023 con una contracción del balance de muertes y una muncho menos favorable mengua en paralelo de los nacimientos. El pasáu febreru apruz na visiega historia del declive poblacional del Principáu como'l mes con menos allumamientos nuna serie qu'empieza a cuntar en 1990. El nuevu suelu mensual son 318, pa una media d'apenes once al día, y la so suma con xineru da'l segundu recuentu menos bultable a estes altures del añu: 732, namás per detrás de los 666 de 2021. Siguen siendo abiertamente insuficientes pa compensar los fallecimientos de los dos primeros meses del añu –2.488, equí'l promediu ye de 42 diarios– anque esta cifra rebaxe los decesos de los trés entamos d'añu anteriores y menguare hasta niveles inclusive inferiores a los de xusto primero de la pandemia.

Vista en perspectiva, la resta de les dos cifres modera levemente la perda d'habitantes que sufre'l Principáu por motivos puramente vexetativos –pola simple diferencia ente allumamientos y decesos, ensin cuntar les migraciones–, pero déxala nuna cifra entá mui esmolecedora de 1.756 residentes menos hasta febreru. Son menos de los que restaron los entamos de 2021 y 2022, pero tamién el cuartu peor datu de tola serie. Siguen perdiéndose namás por estes razones casi trenta habitantes al día, más d'ún a la hora, pa responder con otru datu más de la insostenibilidá de l'aguda crisis de natalidá qu'afara la rexón. Asina rescampla nos recuentos recién actualizaos pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), que baxen al detalle municipal pa conseñar qu'en más de la metá de los conceyos asturianos, en 44 de los 78, nun se rexistró nin un nacimientu en febreru. La llista presenta na so distribución pel mapa una querencia pol occidente, pol cinchu arimáu al Cordal y l'oriente interior. Trenta, cuasi cuatro de cada diez, completaron los dos primeros meses del añu ensin un solu allumamientu, namás doce pasaron ensin muertes per xineru y febreru y detéctense trés únicos casos coyunturales de saldu vexetativu municipal positivu, onde los nacimientos ganen por unu a les muertes: Bimenes, Santalla d'Ozcos y Cangues d'Onís.