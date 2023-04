Asturies ye la segunda comunidá autónoma con menos estranxeros con derechu a votar nes elecciones municipales del próximu 28 de mayu, según la Oficina del Censu Electoral. Asturies va tener 2.669 estranxeros de los 414.581 residentes n'España con derechu al votu nesos comicios, con unos censos que tán estos díes en plazu de consulta nos distintos conceyos.

La Comunidad Valenciana ye l'autonomía con mayor númberu d'estranxeros, casi 74.000, qu'espresaron el so deséu de poder votar nes municipales, porque tienen afitada la so residencia n'España, dientro del plazu qu'acabó'l pasáu 30 de xineru. Darréu vien Cataluña, con 67.379; Andalucía, con 65.316 y Madrid, con 63.192. Na parte inferior d'esi ranking rescamplen Extremadura, con 2.430 non nacionales que solicitaron el derechu al votu; Asturies con 2.669, y Navarra, con 2.953. Estos estranxeros con derechu al votu nes elecciones municipales son orixinarios de países de la Unión Europea o bien d'otros estaos colos qu'España tien roblaos alcuerdos de reciprocidá pa participar nestos comicios.

Per otra parte, la supresión del votu rogáu va traer dellos cambios de cara a les elecciones autonómiques del 28M, el principal d'ellos que tolos españoles residentes nel estranxeru ya inscritos nel censu electoral van recibir en sos cases tola información y les papeletes pa poder exercer el so derechu, siempre y cuando cumplan los requisitos de tar inscritos nel Censu d'Electores Residentes Ausentes (CERA) primero del pasáu 1 de febreru y nel Rexistru de Matrícula Consular como residente nesi país. A partir del 3 de mayu y como mui tarde'l 13, tolos inscritos tendríen de recibir nes sos cases les papeletes definitives de les elecciones nes que pueden participar.