"Sancta Ovetensis. Splendor in the cathedral of Uviéu", el discu nel que "Forma Antiqva" interpreta partitures recuperaes nel Archivu Capitular de la Catedral d'Uviéu, ye finalista de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN) na categoría de Meyor Álbum de Clásica. Un galardón que la formación que lideren los hermanos Zapico yá llogró en 2019, col so "Concerto Zapico vol. 2", y qu'espera reeditar nesta edición.

Editáu por Winter & Winter y presentáu'l pasáu ochobre nel Muséu de Belles Artes d'Asturies, "Sancta Ovetensis" ye'l frutu d'un proyectu impulsáu polos hermanos Zapico pa recuperar y sopelexar les obres de los maestros de capiella que se caltienen nel Archivu Capitular de la Catedral d'Uviéu, y qu'en munchos casos son desconocíes dafechu. Esta investigación dexó recuperar la obra del maestru turolense Joaquín Lázaro Rubira (1746-1786), que tuvo asitiáu n'Uviéu ente 1780 y 1786, y que les sos partitures suponen la metá de les 12 composiciones del discu. El restu son obres de calter anónimu, amás d'un recitáu y una cavatina. Pa interpretar estes pieces, "Forma Antiqva" reforzóse cola soprano vasca Jone Martínez y con Jorge Jiménez como solista de violín. Na producción del discu collaboraron la Catedral d'Uviéu, el Principáu d'Asturies, el Conceyu d'Uviéu y el Muséu de Belles Artes d'Asturies, que dexa la imaxe de portada: una reproducción del cuadru "Una procesión a la Catedral d'Uviéu", de Genaro Pérez Villaamil. Amás, la musicóloga María Sanhuesa, profesora titular del departamentu d'Historia del Arte y Musicoloxía de la Universidá d'Uviéu, completa'l trabayu col relatu biográficu de Joaquín Lázaro qu'acompaña al discu na so edición física, una investigación titulada "Encendida en fuego vivo. Esplendores musicales en la Sancta Ovetensis". La competencia por llograr el galardón nun ye, con too y con ello, menor. P'alzase col premiu , "Forma Antiqva" tien d'imponese a Anna Urpina y el so trabayu "Baroque Modern"; a "Concerto 1700" col discu "José Castel (1737-1807): String Trios"; a "Identidade" col so álbum homónimu ; y a Silvia Nogales Barrios, qu'opta al premiu por "Seda". Amás de "Forma Antiqva", otru artista asturianu opta a los premios MIN. Ye Nacho Vegas, finalista nes candidatures de Meyor Álbum y Meyor Álbum Pop col so trabayu "Mundos inmóviles derrumbándose".