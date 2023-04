Unos 150 fotógrafos españoles ya internacionales, mesmo profesionales qu'aficionaos, van percorrer Asturies del 10 al 16 de xunu pa llevar, atrapaos nes sos cámares, paisaxes, gastronomíes, costumes y vivencies. De toes eses esperiencies van nutrise los participantes nel 8º Photomeeting mundial de la Federación Internacional d'Arte Fotográfico (FIAP), un alcuentru qu'entamó dafechu y al detalle l'Asociación Fotográfica Asemeyando. Una entidá formada por fotógrafos y fotógrafes mesmo d'Asturies que del restu d'España, fundanda en 2009 y que tien la so sede en Llangréu.

El so presidente, Luis José Vigil-Escalera Quintana, que firma la so obra como Lujó Semeyes, esplica que decidieron entamar esti eventu n'entamando n'Avilés, l'añu pasáu, l'asamblea añal de la FIAP, con presencia de representantes de 27 países. "Nesi actu diba votase'l próximu destín mundial de la cita fotográfica, y decidimos presentar el nuesu proyectu centráu en pasar siete díes intensos de viaxe per Asturies", cuenta. Los últimos alcuentros fixéronse n'Omán, Marruecos, China ya Indonesia. "Nel nuesu casu'l destín ye Asturies puramente. Yá hai 120 inscritos, a falta de 30 places p'arredondiar el total. Amás de fotógrafos españoles van venir aficionaos de Nueva Zelanda, Xapón, Dinamarca, China, Indonesia, Chipre, Chile o Arxentina, por citar dalgunos".

Les visites al muséu del Pueblu d'Asturies y a la mesma villa de Xovellanos; al centru históricu d'Uviéu y al prerrománicu nel Narancu; a La Regalina en Cadavéu; a Cuadoga y los llagos; a Llanes o Llastres, ente otros llugares, van combinase con acercamientos etnográficos y culturales. "Queremos que la xente non solo conoza los sitios, sinón que los fotografien: que faigan semeyes de paisaxes, de persones, de gastronomía, que depués munchos utilicen pa presentar a concursos a nivel internacional o bien pa los sos propios llibros", esplica Lujó Semeyes. Piensa que quiciabes ente lo que más-yos pueda llamar l'atención a los visitantes "tán les mazcaraes, que van conocer cuasi toes gracies a la participación y sofitu de les asociaciones que les entamen, y tamién tolo que tien que ver cola sidra y l'escanciáu. Y ensin dulda'l Centru Niemeyer va ser una gran apuesta, por que ye de los grandes favoritos tocantes a fotografia d'arquitectura a nivel mundial".

Pa los miembros d'Asemeyando, llograr esti eventu p'Asturies ye un trunfu. "La rexón va llevar una publicidá increíble depués del pasu de toa esta xente, y que lo entamáremos nós, una asociación piquiña, ye un arguyu pergrande".