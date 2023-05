"Dempués de la pasada edición, onde Asturies yera convidada d'honor en Lorient, busquemos caltener un nivel y aprovechanos del bon sabor que dexó la delegación. Esto ye, queríemos qu'Asturies nun pasara de moda nel Festival Intercélticu. Y por eso la presencia volverá ser destacada". Iñaki Santianes de Molenes, delegáu del Festival Intercélticu de Lorient n'Asturies, razonaba asina'l nuevu programa que, de cara a la edición d'esti añu, yá se perfiló pa la delegación asturiana. Una delegación que volverá ser bien abondosa y que se va mover del 4 al 13 d'agostu, cuando se celebra un eventu que tien anguaño a Irlanda como país celta d'honor y, por eso, va cuntar con actuaciones de Suzanne Vega o I Muvrini, ente otros.

Nel oxetivu ta superar les cifres de la pasada edición y averase al millón de visitantes a lo llargo de los diez díes de duración del festexu.

No que fai a la presencia d'asturianos, pa esta edición la Banda Gaites Castrillón y el Grupu folclóricu "Fitoria" van participar en "Horizons Celtiques" el gran espectáculu nocherniegu del Festival nel Stade du Moustoir. Un espectáculu que ta pensáu pa tola familia y que xunta música, baille y cantar con más de 500 artistes y más de dos hores y media de duración. La Banda de Castrillón tamién va formar parte del desfile de les Naciones Celtes, el día 6, una marcha que percuerre les cais de la ciudá. Y van completar la so participación col so pasu pel Espace Jean- Pierre Pichard dientro de la muestra de música y dances de los países celtes.

Pela so parte'l grupu "Algaire", ganador l'añu pasáu del troféu Loic Raison, va xubir a les tables del escenariu Le Kleub el día 8 d'agostu y el gaiteru Jose Manuel Tejedor va tar presente los díes 8 y 9 nos escenarios de Espace Bretaña y na plaza de los países celtes. Per esti últimu escenariu tamién va pasar, el día 6, la Banda gaites Camín de fierro col so espectáculu "Rock & Fierro".

Jose Manuel Texedor y Ruben Bada participen amás nel espectáculu tituláu "Celtic Odysee #2" el vienres día 11, un proyectu con 17 artistes de les ocho naciones celtes.

Otros participantes van ser Nel Cortizo, Diego Lobo, Jaime Álvarez y Paula Gutiérrez, los cuartu primeros clasificaos nel Memorial "Remis Ovalle" y, por tanto, con plaza pa participar nel Troféu "MacCrimmon" de gaita'l 5 d'agostu nel Palaciu de Congresos. Esi mesmu día'l gaiteru Daniel Meré va ser l'encargáu d'impartir la master class de gaita asturiana.