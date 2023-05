L'artista plásticu Alfredo Montaña (Uviéu, 1945) torna a la primer llinia depués d'unos años ensin esponer. Va facelo nel so amáu Madrid, na Occo Art Gallery (cai Espalter, 13), onde va presentar más de 30 obres, ente les que nun van faltar les sos icóniques escenes bohemies, colos sos conciertos de jazz, y les semeyes de pareya que treslladen una intimidá sensual y esfelpeyada.

L'amuesa, titulada «Hora punta», va inaugúrase esti 4 de mayu, a les 19.30 hores, y va caltenese na sala madrilana hasta'l 10 de xunu.

Llicenciáu n'Historia del Arte pola Universidá de Salamanca, Montaña presentó per primer vegada la so obra al públicu fai agora 55 años: foi en Lleón, en 1968. De magar, los sos cuadros, vitalistes y carnales, definíos por una xeometría en tensión, asoleyáronse per toa España y en ciudaes como Londres, París o Nueva York.

En palabres del escritor Arturo Pérez-Reverte, la obra de Montaña «sigue calteniendo esta visión tan especial y alloriante que caracterizó siempre» al so autor, «y que representa debaxo d'un mosaicu d'intensos colores y matices, a personaxes de güeyos resgaos, pensatibles, murnios o crespos dientro d'unes formes xeométriques que falen a pesar de que les sos boques siempre s'enseñen zarraes».

El mesmu artista enséñase emocionáu delantre del so inminente regresu a les sales. «Agora que veo yá coses colgaes na galería na que voi esponer siéntome como en casa, como nel mio taller», destaca Alfredo Montaña, que ta afincáu nun pueblu de Toledo.

«Lo que yo intenté facer, y lo que consiguí, xeneralmente nun tien nada que ver colo que llega al espectador, lo que non solamente ye válido, sinón por demás enriquecedor», cavilga l'artista, sobre la so obra y «la capacidá de tresmisión» que tien l'arte polo xeneral. «Pocos artistes consiguen dicir convencíos dafechu que consiguieron tolo que pretendíen facer. Casi nunca pasa, cuandu menos a mi. Si nun esiste intercomunicación ente la obra y l'espectador… Lo importante ye que la obra-y diga daqué al espectador», amiesta'l creador uvieín.

Sobre'l so remangu pa rescamplar escenes musicales nos sos cuadros, Alfredo Montaña da-y la vuelta al camientu esplicando lo qu'a él-y aporten esos espectáculos de música en directo: «El flamencu nun ye yá que m'inspire, ye que me llevanta escontra lo más fondero del grandor cantáu. En tou aquello que pintes, o que dibuxes, tienes espectros que nun sabes y que tán al par tuyu; hai coses que son inconcebibles».