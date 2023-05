L'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) ya xubió a les sos redes el documental sobre Lourdes Álvarez, autora que va recibir el III Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana esti vienres 5 de mayu, Día de les Lletres.

Trátase d'una pieza curtia na qu'otros escritores y espertos conocedores de la obra de la poeta d'Urbiés, percuerren los caminos de la so poesía, analizando la so carrera, les característiques de la so poética y otros elementos como'l so compromisu col asturianu.

Ente los escritores que participen nel documental tán los dos Premios Nacionales anteriores, Xuan Bello y Xuan Xosé Sánchez Vicente, asina como Marta Mori, Roberto González Quevedo, Esther Prieto y l'espertu en lliteratura asturiana Xosé Ramón Iglesias Cueva.

Parte de la música del documental ye obra d'Anabel Santiago, artista cola que tien collaborao en delles ocasiones Lourdes Álvarez, poniendo lletra a dalgunos cantares. Na pieza recuéyense tamién semeyes de la vida personal y como escritora de l'autora.