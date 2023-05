Un versu del cantar "Some Kinda Love" de Lou Reed sirve a los hermanos Fernández Álava –Luis Argeo (1975), cineasta , y Juan (1978), pintor– pa nomar la esposición que dende'l vienres pasáu y hasta'l 24 de xunu va enseñase nel centru cultural Valey, de Piedres Blanques. "Entre el pensamiento y expresión" titúlase esta esposición onde la cámara de Luis Argeo y el pincel de Juan combínense pa facer una semeya de los adolescentes asturianos; una pintura a cuatro manes, analóxica y dixital, d'un periodu tan cambiante de la esistencia, cuando la vida inda ye un "work in progress", un trabayu en procesu, en términos artísticos.

Los Fernández Álava formen un pimpanudu tríu d'hermanos creadores –la mayor ye la pintora Chechu Álava– y esta vegada Luis y Juan axuntáronse nun viaxe artísticu que-yos ocupó siete meses y los llevó per institutos de toa Asturies pa entrevistase con numberosos adolescentes, falar con ellos de too, dende la muerte al so cortexar. Depués mangáronlo too nuna serie de semeyes que Juan pintó nun mural de 14 metros, ente otres pieces, y nos vídeos que fixo Luis, a los qu'amestaron tamién una pieza sonora con frases d'eses entrevistes que "floten" nel ambiente d'una esposición onde tamién ampliaron dalgunos de los selfies que se fixeron esos rapazos. Estos dos artistes buscaben precisamente romper esa coraza de filtros y poses estudiaes coles que s'afaten al autorretratarse los adolescentes "y entrar na pureza de l'adolescencia, neses cares cambiantes que yá nun son infantiles pero entá nun son adultes", apunta Luis. Los materiales y la técnica que los Fernández Álava usaron n'obres d'esta esposición tamién menten esa provisionalidá de cualquier adolescencia.

Nesta esposición patrocinada pol programa asturianu Cultura en Rede, Juan y Luis pretenden crear una "metáfora de l'adolescencia": "Queríemos mirar de frente a l'adolescencia nun momentu en que mirar demasiao tiempu puede ser daqué subversivo. Y facelo col fin simple de disfrutar d'unes cares, de los movimientos d'unes persones que tán en plenu tresformamientu", esplica Luis.

Nun escorríen detrás d'una "visión sociolóxica" sobre esta cohorte de la población d'Asturies, anque nun pudieron refugar delles clares traces xeneracionales. Como la soltura cola que s'enfrenten a la cámara y a la esposición pública. Y tamién la relación constante que caltienen cola tecnoloxía dixital. "Pa mi esa ye la diferencia fundamental al respeutive de los adolescentes que fuimos nós: cómo los móviles convirtiéronse nos preseos pa crear esa representación de la realidá onde tou se diz, tou se cuenta, tou se fotografía", apuna Luis Argeo.

Nesos alcuentros, onde se beneficiaron del so calter de desconocíos por que los retrataos s'espresaren con más llibertá, los Fernández Álava tamién atoparon un fondu de pesimismu: "Creo que los adolescentes asturianos tán bastante preparaos pa esta sociedá contemporánea. Lo que nun tengo tan claro ye si Asturies ta preparada pa estos adolescentes. Nesos alcuentros que caltuvimos con ellos siguimos escuchando lo mesmo: ‘Queremos marchar’, o ‘Equí nun hai futuru’. Otros creen que pueden quedar, pero tán mui venceyaos al turismu rural, amarraos yá a les cuatro blimes peles que se tien Asturies. Y, cuento, como ecu de lo qu'escuchen nes sos cases".

El mentáu versu de Lou Reed que titula la esposición diz: "Ente'l pensamientu y la espresión xaz toa una vida". Nesti casu, la vida en continuu tresformamientu de los apenes 40.000 adolescentes qu'hai n'Asturies.