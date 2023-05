Uviéu pon-y el focu a Hollywood. Una compañía de la capital, de nome CineLenses, creó va unos años un sistema pal intercambiu (venta o arriendu) de lentes pa rodaxes que ta mui de moda na meca del cine. La so popularidá ta creciendo a galmiaes. Atestígualo una de les parés del despachu qu'esta compañía tien nel centru de la ciudá na que va recoyendo los finxos que la so aplicación va algamando mes a mes. Van bien enfocaos. Son como el "eBay" de les lentes.

La idea nació va unos años y túvola Álvaro Solís que yá tenía una amplia esperiencia nel sector. Trabayara n'equipos de cámara a lo llargo de quince años y vio qu'había una necesidá: nun había fonte nenguna na que consultar y buscar información técnica de lentes. Sabe de lo que fala, trabayó en más de cuarenta películes y cientos de "spots" publicitarios. "Pasaba que tabes en metá d'un rodaxe y veníate'l del dron y preguntábate cuántu pesaba la lente, pa ver si podía soportar el pesu, y ehí nun hai posibilidaes de sacar una báscula", asegura. Daqué asemeyao pasaba colos zooms. Nun había nenguna base de datos na que consultalo. Otru problema. "Los fabricantes dante la información de los productos que tienen agora nel mercáu, pero non la de los antiguos", fae.

Asina que de primeres la idea yera la de crear una especie de Wikipedia de les especificaciones técniques de les lentes. Pero daquella apaez n'escena Paulino Villar que ye'l responsable del departamentu técnicu de la compañía y que s'encarga de tresformar les idees de Solís. "Depués fueron los mesmos usuarios los que nos pidieron qu'añediéramos una opción p'arrendar los equipos", asegura. Asina que la empresa foi creciendo. Al empiezu tuvo que facese un buecu, magar la demanda. "Les lentes viéndense pel boca a oreya; una parte más pequeña por Ebay; y otra al traviés de los grupos de Facebook", cunta.

Dende ochobre yá entamaron la so "marketplace" (el so mercáu dixital). Agora mesmo, según figura nuna cartulina qu'afata una de les parés del despachu, viéndense productos na so plataforma por valor de 8,5 millones d'euros. "Dende'l branu hasta agora realizáronse transacciones por valor de más de trés millones d'euros", apunta Solís. Les cifres son impresionantes.

El top de descargues de la so aplicación vien de la zona de Los Ánxeles, de la mesma meca del cine. "En tol mundu hai siete millones de persones que trabayen nos equipos de cámara de la industria del cine, el mayor volume ta, por esti orde, en Los Ánxeles, na India, en Corea del Sur y n'Europa", rescampla. Tienen yá 60 compañíes que son veceres de CineLenses ente les que tán fabricantes o cases d'arriendu repartíes por, prácticamente, tol mundu.

Nun tienen competencia en tol planeta, sacantes otra aplicación que solo recueye los datos de les lentes, pero nun tien posibilidaes de vender o arrendar el material. Trabayen, amás, con productos que tienen un valor pergrande. Un set d'estes lentes tien un valor mediu d'unos cien mil euros. Nun ye pa tolos bolsos. Llegaron a vender al traviés de la so aplicación ún d'un veceru d'Italia que tenía unes lentes "vintage" y que taben valoraes en mediu millón d'euros. Atopó comprador, como non, en Hollywood.

Una de les peculiaridaes de la compañía ye que les lentes nun lleguen a pisar Uviéu. La compañía asturiana ye un simple intermediariu ente los compradores y los vendedores.

Agora, CineLenses fue quien a ganar la etiqueta d'empresa de base tecnolóxica (EBT) que-y permite tener un accesu privilexáu a financiamientu y que la marca como una de les compañíes con un meyor progresu d'Asturies. Tou con mui pocos años de vida. Porque, depués de delles pruebes, tou garró forma en septiembre de 2020. Esto ye, en plena pandemia. Pa da-y puxu entraron na compañía como socios Patricia Linares y Luis Poch, que son espertos nos mercaos internacionales. Agora punxéronse l'oxetivu de doblar la so facturación. Van pel bon camín, bien enfocaos. Pueden consiguilo primero qu'acabe l'añu.