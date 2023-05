Ignacio Álvarez, del IES Aramo, primer asturianu que gana'l concursu nacional "Parnaso"

Ignacio Álvarez Mallo, estudiante del IES Aramo, axunta un nuevu premiu al so abondosu palmarés d'esti cursu. Conquistó'l concursu nacional de griegu "Parnaso", convirtiéndose nel primer asturianu que lu algama. La prueba, convocada pola Sociedá Española d'Estudios Clásicos (SEEC), céntrase na llingua y cultura de l'antigua Grecia.

Ignacio Álvarez foi'l ganador pero primero algamara otros galardones en llatín, el primer puestu nel Certame Ciceronianu a nivel rexonal, quedando segundu na convocatoria nacional. Tamién ocupó'l segundu llugar, xunto a los sos compañeros de segundu cursu de Bachilleratu Martín Cortina Recio y Mateo Valdés López, nel concursu d'estudios clásicos "Odisea", depués de ser los primeros n'Asturies.

"Toi mui satisfechu", aseguró l'estudiante uvieín, que vio'l so esfuerzu recompensáu. Estos premios, apunta, "son tamién de los mios compañeros y de la mio profesora (Victoria Sánchez), que'l so sofitu foi fundamental y a la qu'agradezo'l so esfuerzu".

El premiu que va recibir Ignacio Álvarez Mallo al presentar el meyor exerciciu de tolos alumnos que participaron ye una bolsa de viaxe de 1.000 euros p'asistir a l'Academia Homérica na isla griega de Quíos nel mes de xunetu. Una esperiencia que-y fai muncha ilusión. Ignacio Álvarez realizó la prueba'l 24 de marzu nel Campus del Milán pero nun foi hasta el pasáu vienres cuando recibió la noticia de que quedara nel primer llugar. "La mio profesora díxomelo pela mañana, cuando tábemos en clase y depués escribióme la Sociedá Española d'Estudios Clásicos", esplica.

Les distintes secciones de la SEEC entamaron en delles sedes l'exame'l mesmu día y a la mesma hora. "D'Asturies y Cantabria yéremos cinco", señala'l ganador del concursu.

La prueba, con una duración máxima de trés hores, tenía como tema "Anécdotes ya intereses de dellos personaxes y pueblos de l'Antigüedá" y como testu base una selección de les "Histories Curioses de Claudio Eliano". Sobre ésti, del que se sacó un pasaxe pa la so traducción nel exame, trabayó Ignacio Álvarez "tiempu enforma, dende principios de cursu", diz l'estudiante del IES Aramo, que tamién respondió a entrugues sobre lliteratura griega o la biografía del autor. Enantes de viaxar a Quíos, va tener qu'enfrentase a la EBAU. Quier cursar Estudios Clásicos na Universidá.