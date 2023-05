¿Quién nun vio en casa una churrera? Un clásicu de les cocines d'Asturies, de les madres y güeles, apruz otra vuelta dende los sos empiezos cuando s'ellaboraba con metal, hasta la so posterior evolución yá con material de plásticu, dientro de la esposición “Manufacturas Bernar: El triunfo del diseño (1946-2020)”. Un percorríu per churreres, balances, moldes, batedores, catálogos y fotografíes, que puede visitase en Xixón nel Muséu del Pueblu d’Asturies, a partir de les donaciones feches por Carmen Suárez y Luis Manuel Pérez. “Ye un beneficiu perimportante pa tol mundu, que toa esta hestoria y coses vaigan calteniéndose”, destacó Juaco López, director del Pueblu d’Asturies.

La muestra sepárase en cuatro partes. Entámase dende los empiezos de la fábrica en 1946, pasando pola so crecedera y espansión nacional ya internacional, hasta la so última etapa, col zarru que se remató va trés años. Un viaxe pelos 74 años d'una industria que dende Xixón esportó artículos de cocina y d'usu domésticu, y que gracies al so diseñu fueron referencia pa casi tol país y parte del estranxeru. “Alcuérdome que nos años setenta llamaba l'atención enforma que fuéramos una empresa esportadora”, remembra Secundino Fernández, trabayador d'esta firma a lo llargo de 32 años, y que tuvo disfrutando de la inauguración d'esta muestra xunto a otros antiguos compañeros, como Ángel Toribio, Andrés Candás, Carlos Acuña, Francisco Blanco, Loli Pariente, Eva Pérez y Carmen Suárez, fía de Bernardo Suárez, fundador de Manufacturas Bernar. “Quedó bien guapa la esposición, consiguióse crear un discursu con ciñu pa reflexar los más de 70 años d'hestoria de la fábrica a partir d'un bon puñáu de coses qu'apurrimos”, indicó Suárez.

Ún de los productos estrella yera la churrera, que crearon Bernardo y el so hermanu Aquilino en Xixón nos años cincuenta, a base d'aluminiu anodizáu y un cuerpu cilíndricu, pomo cromáu y un fusu de rosca. “Hai qu'emponderalo muncho, que foi daqué que nació en Xixón, y que llegaron a vendese cientos de miles de pieces munchos años”, recalcóJuaco López. “Nos noventa vendiéronse más de 300.000 unidaes ente España y el restu del mundu, que se producieron equí”, cuntó Luis Manuel Pérez, que tamién rescampló otra pieza interesante, como'l portarrollos, diseñáu en 1989 por Carmen Suárez y Carmen Acuña, y que “se llegaron nel últimu tramu del sieglu XX tamién a vender más de 400.000 unidaes”.

El percorríu que se fai nesta esposición permite comprobar la evolución tecnolóxica y de diseñu n'artículos domésticos y de ferretería, amañosos y calidables, que facilitaben la vida nel llar. Y tamién permite caltener la memoria de la industria del sieglu XX. “La memoria industrial enantes nun se recoyía, al cerrar les fábriques too l'archivu y material que conservaben perdíase. Por eso ye un beneficiu perimportante pa tol mundu qu'estes coses se vaigan conservando, porque reflexen una llectura de la hestoria industrial, del diseñu, la publicidá y los espacios de trabayu n'Asturies”, sorraya Juaco López.