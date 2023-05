El "Concursu Indumentaria y el Día’l traxe’l país" acaba de ser galardonáu col "Moscón d'Oru" local d'esti añu, la prestixosa distinción que concede l'Asociación Amigos de Grau y que s'apurre con gran solemnidá na Capiella de los Dolores de la capital moscona cada mes d'ochobre.

Con esti premiu, el xuráu que tomó la decisión de facer homenaxe a la tradición y al enfotu divulgativu al traviés d'unes xornaes que cada añu dende 2016 enllenen Grau de color, artesanía y bon facer p'amosar vistoses creaciones testiles, documentaes a xeitu y creaes con mimu y luxu de detalles. El concursu y les xornaes son una creación intelectual del empresariu y diseñador gráficu Alberto Suárez Fernández (Uviéu, 1971). La primer edición celebróse en septiembre de 2016, nacida de la iniciativa empresarial privada, y producida gracies al patrociniu del Conceyu de Grau y de la Caxa Rural d'Asturies. El certame lleva celebrándose de magar, namás atayáu en 2020 pola pandemia.

L'eventu ta dedicáu a la indumentaria tradicional asturiana o «traxe’l país», al traviés d'un formatu nel que persones a títulu individual opten en dos categoríes, masculina y femenina, a trés distinciones que concede un xuráu, en función d'unes bases redactaes pola organización. Na mañana del últimu domingu de setiembre, la villa enllénase de traxes de pañu, estameña , terciopelu, llinu y seda pa participar nun concursu que pon la lente na calidá y rigor de les vestimientes, qu'han de tar basaes na información llograda de les fontes de conocencia qu'acrediten los elementos d'un bon traxe: la pintura, dibuxos, grabaos, fotografíes, descripciones lliteraries o notariales del sieglu XIX, y de les pieces antigües que se documentaron o se caltienen como modelu pa la recuperación de los traxes na actualidá . Y too ello col enfotu de "promover la puesta en valor de la indumentaria tradicional asturiana, pa espublizar el so correctu usu, pa promover el so estudiu y conocencia", tal que se conseña nel dossier de la so candidatura.

Amás fixeron valir el fechu de que'l certame conviértese en "una fiesta asturiana única, un alcuentru nel que la música y el baille tradicional papa tola villa, desenvolviendo un formatu de baille llibre y de dances qu'enllena la plaza del Xeneral Ponte, abiertu a la participación de tol mundu, cola mesma filosofía de los bailles de los nuesos antepasaos". Y a too ello axúntase l'ésitu de públicu y asistencia, con participantes de Llanes, Ribeseya, Piloña, Nava, Xixón, Carreño, Gozón, Avilés, Uviéu, Llanera, Siero, Candamu, Les Regueres, Mieres, Llangréu, L.lena, Santu Adriano, Proaza, Cangas, Tapia y Navia , "que dediquen el día completu de descansu a los actos programaos, comiendo nos numberosos chigres y restoranes de Grau".

Na propuesta de la candidatura señálense aspeutos como l'interés turísticu que representa esta cita pal conceyu. "Acaldía resulta más difícil apurrir daqué orixinal a la ufierta d'ociu. El Día’l traxe’l país resulta un aciertu plenu nesti contestu. Tien muncho méritu consiguir una imaxe de marca con tanto prestíu en tan solo seis ediciones d'esti eventu. Y eso consíguese con muncho trabayu, bones idees y felices desenvolvimientos. Y ye merecíu amosar a esti proyectu tou'l nuesu sofitu", destaquen sobre los méritos de la organización de la cita.