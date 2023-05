La palaciega sede madrilana de la Real Compañía Asturiana de Mines –aniciu de lo que güei ye Asturiana de Zinc–, va recuperar la so rellumanza tresformada nel centru cultural de la Fundación Mutua Madrileña. Les estancies que nel pasáu ocuparon les oficines de la compañía minerometalúrxica y les viviendes de los inxenieros van camudar n'espacios d'esposiciones, sales de xuntes y un auditoriu pa conciertos. Un broche pa la remocicada plaza d'España de Madrid, onde s'alluga l'inmueble.

Pa munchos asturianos, el monumental edificiu de lladriyu coloráu y piedra blanca tien gran simbolismu más allá del puxu que quería enseñar la compañía de capital belga nacida en 1853 pa esplotar les mines de carbón d'Arnáu y Santa María del Mar. "Ye como si fuera'l palaciu d'Asturies en Madrid", señala l'economista José Luis Marrón Jaquete, qu'a los 14 años marchó del so Cangas natal a Madrid y estudió empresariales na antigua Escuela de Comerciu de Madrid, asitiada nel númberu 16 de la plaza d'España. Nel 8 ta l'antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Mines, faciendo esquina cola cai Bailén. "Sentíame identificáu con esi edificiu que vía a diariu porque me conectaba cola mio tierra", afirma Marrón Jaquete, que colos años tamién se venceyó a la minería del carbón como director financieru d'Hunosa.

El "palaciu asturianu" construyóse a pidimientu de la Real Compañía Asturiana de Mines ente 1891 y 1899. Foi proxectáu –con un estilu eclécticu monumental nel que destaquen los sos trés torrexones– pol arquiteutu madrilanu Manuel Martínez Ángel, directivu de la compañía minerometalúrxica. Como casi tolos palacios, esti de la plaza d'España de Madrid tamién tien la so hestoria negra. Martínez Ángel, el so arquiteutu, yera ún de los directivos de la compañía que vivía nel edificiu y a les puertes d'él perdió la vida en 1933 en siendo tirotiáu por ún de los sos alumnos.

La vida de la Real Compañía Asturiana de Mines acabó en 1983 cola so absorción por d'Asturiana de Zinc, constituyida orixinalmente como una filial de so. La palaciega sede de la compañía minerometalúrxica acabó en manes de l'aseguradora Mutua Madrileña a finales de la última década del sieglu XX y ente 1988 y 2009 foi sede de la Conseyería de Cultura de la Comunidá de Madrid, qu'ocupó l'inmueble n'arriendu. Depués d'esi periodu, el palaciu usóse dacuando como sala d'esposiciones y d'eventos y el so propietariu, Mutua Madrileña, decidió agora camudalu nel centru cultural permanente de la so fundación con una inversión de 14 millones. L'edificiu va recuperará rellumu na remocidada plaza d'España, una obra que, a xuiciu de Marrón Jaquete, "dexó tocáu" al "palaciu asturianu" al alzar el nivel del suelu de la plaza pa conectala peatonalmente cola d'otru palaciu, el Real de Madrid.