Xixón yá tien un sitiu de luxu pa l'allampada Fortuna Balnearia, l'ara del sieglu I atopada en 1820 en La Mortera (Tremañes) que'l Principáu acaba d'adquirir por 35.000 euros más impuestos al propietariu, l'exconcejal xixonés Manuel del Castillo. La Fundación Municipal de Cultura, en sintonía col Principáu, decidió que'l meyor allugamientu ye'l muséu de les Termes Romanes. "Ye'l sitiu afayaízu. La pieza encaxa col discursu y la so llegada supon la consagración de les Termes", celebra Miguel Barrero, director de la Fundación, sobre la suma de la pieza al espaciu museográficu inauguráu en 1995.

Sicasí, enantes de la so llegada al Campu Valdés, el Conceyu estudia enseñala unos díes de forma individual n'otru llugar. "La última vegada que pudo visitase en Xixón foi na esposición ‘Astures’, en 1995. Asina, la ciudadanía puede volver vela primero d'integrala nel discursu de les Termes", celebra Barrero. El principal problema va ser atopar l'espaciu afayaízu porque "la intensa actividá cultural fai que munchos equipamientos tean ocupaos".

Tampoco ta de too claro'l calendariu, anque esperen que la Fortuna Balnearia llegue "llueu" a Xixón. "Gustaríanos que yá tuviera pal branu, pero inda nun falemos de plazos cola Conseyería. Entendemos que nun tendríen que s'allargar", señala'l director. La llábana va llevase dende la casa de puyes de Madrid hasta'l Muséu Arqueolóxicu d'Asturies. Nesi llugar, van realizáse-y los correspondientes analises pa comprobar la so autenticidá y dempués yá se va tramitar la so incorporación a la Carta Arqueolóxica de Xixón.

"Llega nun momentu mui simbólicu, nel 25.º aniversariu de los nuesos museos arqueolóxicos", apunta Barrero. Tamién rescampla que la so alquisición coincide col arranque de la segunda fase del "Proyectu Riola", que contempla les primeres estracciones col fin de detectar posibles restos arqueolóxicos desconocíos hasta la fecha na Campa Torres. "La Fortuna Balnearia ye la primer piedra d'una nueva dómina na conocencia de la historia de Xixón", conclúi Barrero, quien destaca que "la collaboración ente'l Conceyu y la Conseyería foi constante y fundamental por que l'alquisición saliera alantre".

La compra punxo fin a unes llargues negociaciones ente'l Principáu y el xixonés y exconcejal del PP, Manuel del Castillo, propietariu de la pieza por heriedu familiar. Punxéronse gafes especialmente en 2020, cuando Del Castillo anunció la so intención de vendela en Madrid, a lo que'l Principáu opúnxose y trató d'evitar tramitando la so condición de Bien d'Interés Cultural (BIC) en 2021 pol so "valor históricu escepcional y la so especial importancia pa la historia de Xixón".