Dos grupos asturianos de folk, "Guieldu", d'Avilés, y los villaviciosinos de "Alienda", captaron l'atención del Festival Internacional do Mundu Celta d'Ortiguera, en Galicia, el mayor eventu de música celta de la península Ibérica y ún de los más relevantes d'Europa. "Guieldu" y "Alienda", xunto cola banda aragonesa "Muro Kvartet", convirtiéronse en finalistes del certame "Runas" 2023, que busca a les meyores bandes noveles de la escena de folk de raigañu célticu.

El próximu día 10 de xunetu va celebrase n'Ortigueira (A Coruña) la final –cada grupu va actuar unos 40 minutos nel relevante escenariu d'esti festival gallegu– y el ganador va tener l'honor de poder ufiertar un conciertu íntegru en solitariu na próxima edición del festival.

L'estilu de "Alienda" definióse como "power folk". Los villaviciosinos ufierten un amiestu de música y estilos tradicionales qu'incorpora elementos estilísticos d'otros xéneros musicales. La banda, que se formó en 2013, ta compuesta por Bárbara Rodríguez-Quevedo Pedrayes (vigulín y voz), Illán Escalada Martínez (gaita y voz), Francisco Rodríguez Buznego (bouzuki), Edu Llosa García (batería y percusión), Carlos Castro Vázquez (baxu) y Emilio Amboage Rodríguez (guitarra). El so primer trabayu d'estudiu foi l'EP "Alendando" (2014), con cuatro temes. En 2015 recibieron el premiu "AMAS" al meyor cantar folk pola so pieza "Rucaúres". Esti 2023 sacaron al mercáu'l so primer LP, llamáu "Alienda" tamién y nél que s'inclúin composiciones propies y arreglos de dalgun tema tradicional, amás de cuntar con lletres de Roberto González-Quevedo y una del cantautor turonés Alfredo González.

Illán Escalada, gaiteru y voz de "Alienda", considera que'l folk ta viviendo un momentu a l'alza, que la cultura tradicional asturiana ta "saliendo del armariu", esprendiéndose de la "vergoña" y que se ta produciendo un "Nuevu Surdimientu muncho más ampliu y potente" que'l denomináu "Surdimientu" orixinal, el surdimientu de la cultura asturiana a partir de la segunda metá de los años 70 del sieglu XX. "Alienda", diz, ye un grupu que "arriesga", que tien "muncho morru porque facemos lo que nos da pola gana y préstanos". Un grupu que busca un "públicu más abiertu" del que tenía enantes la escena folkie n'Asturies.

Los componentes de "Guieldu" son Susana Sors (voz y guitarra acústica ), Héctor Aneiros (whistles, flautes y ocarines), Olaya Pérez (vigulín), Jorge Álvarez (mandolina , bouzuki y guitarra eléctrica ), Laura Méndez (sintetizadores), Pablo Santamarta (baxu y didgeridoo) y Rubén Cadenas (batería y otres percusiones). La iniciativa partió d'Héctor Aneiros, que dende neñu suañó con formar una banda. "N'ochobre de 2019 punxime en contactu con xente de la mio edá (los venti). Buscaba anovar un pocu'l panorama folk, que ta un pocu avieyáu y onde la renovación ye escasa", esplica. "Alredor del 2000 hubo una cierta vuelta al raigañu. Col nuevu mileniu como que volvía empezar el mundu. Pero quedó too paráu depués de la crisis (de 2008) y los grupos menguaron casi a facer folk de cámara. Yá nun yeren aquellos grandes espectáculos, como los de Hevia. Pues nós acabamos formando un grupu grande, con siete componentes, al estilu de ‘Capercaillie’, ‘Luar na Lubre’ o ‘Milladoiro’", fae'l promotor d'esti grupu que toma'l so nome de la espresión n'asturianu "dir a guieldu". "Dizse na zona centro-occidental, en Sotu'l Barcu y Candamu, y significa salir a recoyer frutos pequenos del monte, o inclusive mariscu. Ye una alegoría: nós recoyemos cantares y llevámoslos al nuesu estilu con total llibertá".

"Guieldu" busca tamién un nuevu públicu, "que non solo-y gustara'l folk, tamién que tuviera otros gustos pol rock, el country o el new age", esplica Aneiros, quien reivindica, sicasí, el raigañu inequívocamente celta del so repertoriu .